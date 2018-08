EEUU: Pasó a cargar gasolina y fue arrestado por ICE (Video)

En una transmisión en vivo por Facebook, Samuel Toribio, residente del vecindario de Back of the Yards, captó el momento en el que un supuesto oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a un padre de familia que intentaba comprar gasolina a su camioneta.

Toribio, quien cada mañana lleva a su esposa al trabajo y de paso deja a su hijo en la escuela Back of the Yards College Prep, se detuvo en una luz roja sobre la calle 47th St., cuando se percató de lo que estaba sucediendo en la gasolinería Amstar, 4710 S. Western Ave., y comenzó a grabar, eran aproximadamente las 8:30 a.m.

En el video se ve al migrante hondureño, Samuel Armando Peralta, de 49 años, ya con las manos esposadas a un lado de su camioneta que había estacionado frente a una máquina expendedora de gasolina.

Su hija de 15 años lo acompañaba a una cita en el hospital Stroger, y observó la situación asustada, contó después la joven.

“Hey, ¿para qué se lo llevan?... Señora, ¿por qué se lo llevan?” gritó Toribio desde la carretera mientras el oficial, portando un chaleco que decía “POLICE”, metía a Peralta en la parte de atrás de un auto aparentemente civil.

Toribio se dirigió a la gasolinería e interpuso su auto frente a la camioneta encubierta por unos segundos, pero decidió mejor no intervenir para no meter a su familia en problemas, contó.

La hija de Peralta, Keysi Barahona, sin poder manejar, permitió que Toribio la llevara a su casa en la camioneta de su padre, a cuatro cuadras de ahí. “Él me sorprendió porque yo no pensaba que iba a encontrar ayuda. Nadie me contestaba el teléfono”, relató Barahona en entrevista con Hoy.

La jovencita fue testigo de todo.

“El oficial le preguntó a mi papá ‘¿Eres Samuel?’, él dijo que sí, y le informó que estaba siendo detenido por ICE”, contó la estudiante de la secundaria Kelly. “No dijo nada más. Fue muy rápido”.

“Miré cuando le prendieron las luces y al señor luego luego le pusieron las esposas,” relató Toribio.

“El oficial le sacó todo de las bolsas, no le preguntó nada, y se ve en el video que se quería ir en cuanto yo le empecé a hacer preguntas”.

Barahona dijo que su papá es plomero de la construcción y que para ‘matar el tiempo’ antes de su cita, pasaron a Home Depot para platicar con sus amigos jornaleros antes de ir a poner gasolina.

“Si ICE hubiera estado vigilando a Samuel o si en verdad tenían una orden de arresto, el agente no hubiera andado sólo. Algo esta raro”, consideró Toribio.

Peralta no tiene antecedentes penales, asegura su hija. Lo único que se le ocurre es que, cuando su papá ingresó al país hace más de 20 años fue detenido temporalmente y dejado en libertad por Inmigración.

Sus papás emigraron después de que hubo un desastre natural en Honduras e hicieron sus vidas en Chicago.

La muchacha dice que habló por teléfono con Peralta. Su papá le habló desde un centro de detención de Wisconsin y supuestamente será deportado dentro de un mes, le dijo a su hija.

ICE le dijo a Hoy que no puede confirmar o negar este arresto.

