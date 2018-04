Detenido tras subir a una grúa envuelto en la bandera de EEUU (Video)

Un hombre fue detenido luego de pasar cerca de tres horas en una grúa utilizada para la construcción, a una altura de 200 pies, en el distrito turístico de Hollywood.

Este hombre escaló la grúa descalzo y sin camisa, dijo Amy Bastman, vocera del Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Cuando llegaron los bomberos, el sujeto sostenía una bandera estadounidense.

Los bomberos, incluidos los miembros del programa de Búsqueda y Rescate Urbano, respondieron al llamado en la dirección de West Hollywood Blvd 6140.

A guy is on top of the crane across from my apartment in Hollywood... pic.twitter.com/UhFQH65zj0