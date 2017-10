Cerca de 95% de los homicidas en todo el mundo son hombres... ¿Por qué las mujeres matan menos?

Investigadores como Martin Daly y Margo Wilson, autores de "Homicide: Foundations of Human Behavior" ("Homicidio: Fundamentos del comportamiento humano"), exploran una "psicología biológica evolutiva del homicidio que toma en cuenta las diferencias de género", señala Sherman.

"Hay una gran incógnita sobre por qué pasa y no hay una explicación. Los criminólogos, los psicólogos y todos los que se han acercado al fenómeno no han sido capaces de dar una respuesta satisfactoria (…) Hay más disenso que consenso ", le dice a BBC Mundo Antonio Andrés Pueyo, profesor de Psicología y Criminología de la Universidad de Barcelona.

Aunque hay evidencia de que a nivel global los hombres cometen más crímenes violentos que las mujeres, las razones no lo son.

"Los homicidios son principalmente un problema de hombres , desde la perspectiva no sólo de los perpetradores sino de las víctimas, y en su mayoría involucra a menores de 30 años", le dice a BBC Mundo Enrico Bisogno, jefe de la unidad de desarrollo de datos de la UNODC.

Y agrega "me pregunto si hay datos que no están a la luz. ¿No arrestamos tantas mujeres porque pensamos que ellas no son capaces (de asesinar) o porque sus actos violentos se registran de una forma diferente? No estoy segura".

"Me gustaría tener más información cualitativa. ¿Qué hay detrás de esos números? Si entrevistas a las mujeres que han cometido un homicidio o si ves las circunstancias de las vidas de esas mujeres ¿qué está pasando ahí?", dice la experta.

"La diferencia es enorme y fue impactante para mí también. Me quedé muy sorprendida", señala en conversación con BBC Mundo Caron Gentry, académica especializada en género y terrorismo de la Universidad de St Andrews, en Escocia.

Ese porcentaje me impresionó y no fui la única.

Y aunque no quiso ser entrevistado, me dio luces de una realidad cuyas estadísticas son contundentes.

" Nadie sabe realmente por qué . Pero hay mucha especulación que va desde la testosterona hasta la socialización. No tengo conocimiento para opinar sobre esto. Lo siento", me dijo.

Pero la segunda parte de su respuesta me devolvió la confianza para investigar por qué las mujeres, que son poco más del 50% de la población mundial, cometen sustancialmente menos homicidios que los hombres.

"La violencia en todo el mundo es perpetrada predominantemente por hombres jóvenes. Eso lo sabe todo el mundo ", me respondió un profesor de criminología y estadísticas de una reconocida universidad de Estados Unidos.

De acuerdo con Pueyo, cuando uno observa que los hombres son más violentos físicamente, más agresivos que las mujeres, "naturalmente lo que más sobresale desde el punto de vista hormonal es la preponderancia de la testosterona".

Y es que la testosterona, explica el profesor de la Universidad de Barcelona, tiene una relación directa con la competitividad "y a veces la violencia es el último paso de la competitividad".

"El tipo de asesinato más frecuente entre los hombres es el que acontece en el marco de la pelea, en el contexto del ocio o de bandas que compiten en el ámbito de la delincuencia", señala.

Para el experto español, la testosterona pudiese tener cierta influencia, pero no es lo determinante.

"La testosterona parece explicar en parte que la mayoría de los asesinatos los cometen hombres jóvenes. Pero en otros casos, como por ejemplo los asesinatos de pareja, pesan otros factores no tan biológicos", indica el docente desde Barcelona.

Y no es el único, el profesor Sherman, en Inglaterra, considera que existen factores culturales, sociales y políticos que se correlacionan para incidir en la inmensa diferencia en las tasas de homicidios cometidos por hombres y mujeres.

En la calle: la experiencia de un policía

Carlos es un sargento de la policía en Colombia que prefiere no ser identificado.

En sus 30 años de experiencia ha estado en diferentes regiones del país y en diversas unidades.

La violencia no le es ajena, no solo por integrar una de las fuerzas de seguridad del país que tiene el conflicto armado más antiguo del hemisferio occidental, sino porque combatió los carteles de la droga cuando Pablo Escobar tenía en jaque al país.

A sus 50 años y sin haber leído el reporte de las Naciones Unidas, hay algo que tiene muy claro:

"Yo diría que aquí 93% de los homicidios son cometidos por hombres y 7% por mujeres", le dice a BBC Mundo.

"Siempre encuentro lo mismo: nuestra cultura machista hace que los hombres sean más dominantes, más fuertes, que quieran defender lo suyo a capa y espada y que -como dicen aquí- 'no se la dejen montar de nadie'. Y si a eso se suma el uso de sustancias estupefacientes y la promesa de dinero fácil y rápido en zonas de mucha pobreza, el hombre tiende a ser más violento".

"Aquí vulgarmente se dice que las mujeres son el sexo débil porque son más maternales y conservadoras. Pero claro que las mujeres matan, sino que generalmente lo hacen en defensa propia".

Lo que hace la sociedad

La experiencia en la calle de un sargento en Colombia no está muy lejos de confirmar lo que los estudios demuestran.

"Tomos de investigaciones sociológicas demuestran que los niños y los hombres son socialmente recompensados por ser físicamente fuertes y dominantes y socialmente ridiculizados si se muestran débiles o sumisos", le explica a BBC Mundo la profesora de Sociología de la Universidad de Harvard, Jocelyn Viterna.

Para la docente, "la impresionante diferencia en las tasas de homicidio por género es, desde un punto de vista sociológico, claramente enraizado en la socialización de género".

"Las mujeres, en contraste, son premiadas socialmente por su comportamiento tranquilo, subordinado y pacífico. Debido a que se espera que los hombres sean violentos y las mujeres pacíficas, hay hombres y mujeres que viven para satisfacer esas expectativas".

"Para ilustrar cuán arraigado está eso en nuestra sociedad, piensa por un minuto cómo los hombres se alientan para ser más agresivos o más dominantes físicamente, ya sea en un campo de fútbol o en el ejército o en una pelea en el bar".

Se dicen que no actúen como niñas, como mujeres, lo cual deja muy claro que el comportamiento no agresivo es un atributo femenino, no de un hombre "real", señala la académica.

Para Gentry, quien junto a Laura Sjoberg, es autora del libro: "Mothers, Monsters, Whores: Women's Violence in Global Politics" ("Madres, monstruos, putas: la violencia de las mujeres en la política global"), las razones que explican por qué hay mayor cantidad de hombres que mujeres homicidas podrían tener raíces sociales y culturales y no tanto biológicas.

"Las mujeres en la mayoría de las sociedades, si es que no en todas las sociedades, no tienen acceso igualitario al poder. Quizás tienen acceso a las armas, pero no necesariamente al poder y a la dinámica social que les dan la habilidad de cometer un asesinato".

La violencia masculina: una visión antropológica

"Los hombres inventaron la guerra y me refiero a los varones", le dice a BBC Mundo la doctora Florence Rosemberg, profesora de Antropología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México.

"Desde el neolítico, desde el surgimiento de las primeras ciudades, del poder y del Estado teocrático y militar, los varones empiezan a conquistar otros espacios y así inventan la guerra", señala la antropóloga social.

"Y es muy bien sabido que cuando los hombres llegan a conquistar otros lugares, roban o violan a las mujeres, usan la violencia".

"Eso ha sido parte de la historia en los últimos 5.000, 6.000 años".

Cuando las armas de fuego empiezan a producirse a gran escala, se convierten "una vez más" en elementos de dominio masculino y por ende en instrumentos para imponer su fuerza, indica.

Paradójicamente, el hecho de que estas armas sean fáciles de usar permitió que las mujeres también tuvieran acceso a ellas.

Cuando las mujeres matan

Al hablar de la personalidad de un homicida, explica Pueyo, hay dos factores que son clave: su actitud hacia la violencia y su impulsividad o temperamento.

Ambos elementos se dan indistintamente en hombres y mujeres: "cuando la persona ya sea por venganza, por celos, por envidia o por cualquier otra razón cree que el homicidio es tolerable, justificable".