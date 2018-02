Ataque RACISTA en Italia: Seis extranjeros heridos (Video)

Seis extranjeros de raza negra resultaron heridos después de que fueran tiroteados desde un coche en la ciudad italiana de Macerata (centro) por un joven de extrema derecha que fue detenido tras el suceso, informaron las autoridades locales.

El suceso se produjo en el mediodía del sábado 3 de febrero, cuando varias personas, todas "extranjeras" y de raza negra, fueron tiroteadas en distintos puntos de esta tranquila localidad.

El cuerpo de Carabineros informó de que los heridos son seis "ciudadanos de color" y la Policía concretó por su parte que uno de ellos ha tenido que ser sometido a una intervención quirúrgica.

#Italy - Drive-by-shooting in #Macerata: Apparently, a man has shoot out of a Alfa Romeo 147 randomly at passers-by. There are four injured persons. The suspect was arrested by the police. pic.twitter.com/mpZvsUqlr1