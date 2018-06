Actrices hindúes llegan engañadas a Chicago en una red de prostitución

La joven actriz hindú llegó al Aeropuerto Internacional O'Hare la última Nochebuena en un vuelo desde Abu Dabi.

Con una visa temporal, le dijo a los agentes de aduanas que había llegado a Estados Unidos para asistir a un evento de una asociación hindú a petición de su manager, y que sólo se quedaría unas semanas.

Pero los fiscales federales dijeron que la historia fue inventada por el manager de las actrices. Y no les estaban ayudando con su carrera filmográfica: él era un proxeneta.

Las acusaciones federales recientemente publicadas acusan a una pareja de Chicago de descendencia hindú por mantener un circuito de prostitución de lujo para atraer a actrices de Tollywood - un apodo para la escena filmográfica en el lenguaje Telugu al sur de India - a Estados Unidos y publicitarlas para sexo en conferencias hindúes y eventos culturales a lo largo del país.

Los líderes de la red cobraban hasta $3,000 por cada encuentro sexual, según una demanda criminal de 42 páginas entablada en la corte federal del distrito de Chicago.

Durante su estancia con visas temporales, al menos cinco actrices fueron obligadas a quedarse en un lúgubre edificio de apartamentos de dos pisos en el barrio de Belmont Cragin esperando su próxima “cita”, dice la demanda.

También se encontraban con los clientes en hoteles en conferencias en Dallas, Nueva Jersey y Washington.

La red de prostitución fue supuestamente ingeniado por Kishan Modugumudi, de 34 años, un empresario hindú que se involucró en la industria filmográfica de Tollywood y co-produjo varias películas exitosas.

La demanda alega que Modugumudi amenazó la vida de una de estas actrices y su familia si le decía a la Policía la verdad sobre lo que hizo en su estancia en el país.

Modugumudi le dijo a la mujer, identificada en los cargos como Víctima A, “no sería nada para él hacerle daño si ella hablaba con la Policía porque ella es pequeña y desconocida, no una gran actriz”, alegó la queja. “Añadió que (él) tenía una copia de su pasaporte con los nombres y direcciones de su familia.”

También se acusó a la esposa de Modugumudi, Chandra, de 31 años, quien supuestamente mantuvo informes detallados de los actos sexuales que cada chica ejecutó, incluyendo dónde y cuánto cobraron.

Agentes federales encontraron los informes cuando buscaron en el apartamento de Modugumudi en el 5700 W. Belden Ave. en febrero, según la queja. También encontraron más de 70 condones divididos en varias bolsas “Ziplock”.

Agentes luego obtuvieron un orden de registro de los emails del proxeneta y encontraron una nota escrita por Víctima A en la que le pedía al acusado que dejase de acosar y amenazarla.

“Por favor no me llames y no me intentes contactar”, dijo la víctima. “Fue muy desagradable hacer negocios contigo y no quiero nada que ver contigo ni ahora ni en el futuro. Si me intentas contactar, tendré que poner una queja formal”.

Modugumudi y su esposa han estado en custodia federal desde que los agentes les arrestaron a finales de abril en los suburbios de Washington DC.

La abogada Molly Armour, quien representa a Kishan Modugumudi, le dijo al juez que había intentado encontrar un lugar para que la pareja pudiera vivir para que pudieran recibir libertad condicional pero de momento no lo ha conseguido.

La juez María Valdez les ordenó mantenerse en custodia por ahora. Los hijos menores de la pareja están en custodia por oficiales de bienestar infantil en Virginia.

Tollywood es una de las industrias más viejas y ocupadas en India, pero también ha sido criticada por ser el núcleo para traficantes que utilizan promesas falsas de fama para atrapar a actrices jóvenes en el comercio sexual.

Un estimado de 200,000 mujeres y niños en la India son forzados a la prostitución cada año, muchos atraídos por las oportunidades de modelar o actuar en películas, según reportes.