Tumbas sin nombre en Holtville, California, recordatorios del peligro de la frontera

Las tumbas sin nombre de más de 500 inmigrantes fallecidos en el cruce de la frontera recuerdan desde un cementerio del Sur de California los peligros que acechan a quien se adentra en el desierto o en aguas del canal Todo Americano.

Solo la organización Ángeles de la Frontera y el titular de una parroquia cercana parecen no haberse olvidado de las personas no identificadas cuyos restos yacen en la solitaria parte trasera de otro cementerio, el de Terrace Park, en Holtville, a 30 kilómetros (18,6 millas) de México.

"Recomiendo a las personas indocumentadas que mejor regresen a su país, para que no terminen en una tumba sin nombre. Es preferible poder respirar a gusto sin miedo, que vivir el racismo o en el peor de los casos perder la vida como los inmigrantes que nunca fueron reclamados", dijo el párroco de St Joseph en Holtville, José Alfredo Moreno.

Siguen apareciendo cuerpos en el desierto y lo poco que traen se lo roban, así que no los pueden identificar" — José Alfredo Moreno, párroco de St Joseph en Holtville

En los tres años que Moreno lleva al frente de la parroquia, nunca se ha celebrado una misa especial por los inmigrantes enterrados en el camposanto cercano, solo la que el 2 de noviembre se dedica por el día de difuntos.

"No hay quien se preocupe por una misa, siguen apareciendo cuerpos en el desierto y lo poco que traen se lo roban, así que no los pueden identificar, es una situación muy triste porque son seres humanos", indicó Moreno.

La existencia del cementerio conocido por los activistas del sur de California como "la fosa más grande de las Américas" es ignorada por la mayoría de las personas que viven en Holtville.

Margie Cravens, natural de la localidad, asegura que nunca ha oído hablar del cementerio de los inmigrantes, a pesar de que sus tumbas están a unos cuantos metros de las de sus familiares.

"Aquí tengo enterrada a toda mi familia y no sabía que hubiera un cementerio para inmigrantes", dijo Cravens, de 78 años.

Una malla resistente a ciclones y cerrada con candados divide el verde césped con tumbas adornadas con flores del terreno donde se encuentran las lápidas anónimas en forma de ladrillos rojizos donde se lee "John Doe" o "Jane Doe", que en inglés significa persona desconocida.

Los activistas de Ángeles de la Frontera son los que no olvidan a los inmigrantes "sin nombre" y se encargan de pintar cruces de colores con leyendas como "No olvidado", "No están solos", "Juntos", "Amor" y "Esperanza", entre otros mensajes de aliento.

"Hacemos esto porque promovemos la esperanza, el amor, el hecho de que todos somos iguales, ningún ser humano es ilegal, el amor no tiene frontera", dijo Carla Álvarez, administradora de Ángeles de la Frontera.

Los "ángeles" acuden a este cementerio del Valle Imperial dos veces al año a colocar las cruces, rezar una oración y en algunas ocasiones soltar mariposas como señal de libertad.

La última visita fue en octubre pasado, cuando colocaron decenas de cruces pintadas de colores.

"Nos ayudan con las cruces niños, adultos, voluntarios de las escuelas, siempre procuramos tener unas 30 cruces listas en la oficina para las tumbas de los inmigrantes", expresó.

El cementerio de los inmigrantes surgió tras el Operativo Guardián implementado en 1994 por el Gobierno estadounidense para desalentar el cruce de indocumentados por la frontera de California, mediante un cerco compuesto por una tapia triple con luces de alta potencia y equipo militar para visión nocturna, entre otras medidas.

De acuerdo a la información de Ángeles de la Frontera se estima que de los 500 indocumentados que alberga este cementerio, donde ya no se realizan más entierros, apenas un 10 o un 15 % ha sido identificado por algún familiar.

"Pero por aquí llegan algunas personas buscando a sus parientes, aunque no tienen la certeza de que su familiar esté enterrado en ese cementerio, llegan a este sitio buscando paz", comentó Lorenza Carpenter, bibliotecaria de Holtville, una localidad de apenas 5,000 habitantes.

Carpenter señaló que, aunque no es agradable que existan tantos cuerpos sin identificar, al menos "tienen un lugar donde descansar".