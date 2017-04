Trump presume el descenso de la migración indocumentada, y asegura que si van a construir el muro

El Presidente Donald Trump anunció que su Administración tomará muy pronto una decisión final sobre el proyecto ganador para la construcción del muro en la frontera con México.

"Hay gente que dice: 'Trump no va a construir el muro'. Por supuesto, 100 por 100 seguro que vamos a construir el muro", dijo en una entrevista con la cadena Fox Business Network.

"De hecho tuvimos cientos de interesados, tuvimos muchos diseños, he visto 10 de los mejores, pero quiero ver más. Estamos analizando los diseños y vamos a tomar una decisión muy pronto", añadió.

Trump destacó, sin embargo, que aún antes del inicio de la construcción del muro en la frontera sur, Estados Unidos empezó a registrar un "increíble" descenso del 68 por ciento en la inmigración indocumentada al país.

"Nadie ha visto números así, es un récord, de hecho la gente ya no está intentando entrar porque sabe que no puede".

El Secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, anunció la semana pasada que el número de personas detenidas tratando de cruzar de manera ilegal a territorio estadounidense a través de la frontera con México experimentó un fuerte descenso de alrededor del 71 por ciento este año.

Las autoridades detuvieron en marzo pasado casi 17 mil personas en la frontera suroeste, en el quinto mes consecutivo de disminución de aprehensiones.

Trump expresó que no obstante las cifras, continúa el plan de construir el muro.

El plazo para la presentación de proyectos venció el 4 de abril y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) anunció que dispone de recursos para los prototipos de la barrera en la frontera con México, pero no para la construcción del muro mismo.

Más de 730 empresas expresaron interés en participar en el proyecto.

En la entrevista, Trump también desestimó la idea de un impuesto de ajuste fronterizo y señaló que prefiere hablar de un gravamen a las importaciones que sea recíproco para evitar peleas con sus socios comerciales.

"Cuando escucho ajuste fronterizo quiere decir que perdemos, así que no me gusta el término ajuste fronterizo. Llamémoslo un impuesto de importaciones, un impuesto recíproco. Me gusta la idea de algo recíproco, se puede llamar un impuesto recíproco o equivalente o impuesto espejo", explicó.

El Mandatario señaló que se inclina por considerar un concepto de reciprocidad porque existen países que cobran hasta 100 por ciento de aranceles a las exportaciones de EU, como las motocicletas.

"Cuando uno dice voy a cobrar un impuesto de 10 o 20 por ciento todo mundo se pone loco porque les gusta el libre comercio", indicó.

"Cuando uno dice un impuesto recíproco, y eso no quiere decir que eso es lo que voy a hacer nadie se puede enojar, aun los otros países si están cobrando un impuesto del 50 por ciento. Puede que no les guste pero no se van a molestar", abundó.

Sobre la política exterior, Trump dio mensajes mixtos a Fox Business Network.

"No vamos a entrar en Siria", dijo, para posteriormente llamar "animal" al Presidente sirio Bashar al-Assad.

Explicó que tomó la decisión de atacar Siria durante la cena con el Presidente chino, Xi Jinping, justo cuando saboreaban un trozo de pastel de chocolate.

"Yo estaba sentado en la mesa. Habíamos terminado de cenar. Estamos en el postre y teníamos el más bello pedazo de pastel de chocolate que hayas visto, y el Presidente Xi lo estaba disfrutando. Y me dieron los Generales el mensaje de que los barcos estaban cargados, ¿qué haces?".

Además, desafiante, abordó la escalada de tensión con Corea del Norte tras enviar buques de guerra cerca de su costa.

"Enviamos una armada muy poderosa. Tenemos submarinos, muy poderosos, más que las fuerzas aéreas. Y tenemos a los mejores militares de la Tierra".

El Gobierno estadounidense advirtió a Corea del Norte sobre las provocaciones de las últimas semanas con las pruebas de lanzamiento de misiles balísticos que aumentaron la preocupación en la zona, especialmente en Corea del Sur y Japón, socios estratégicos de Washington.

Ayer, en una muestra de creciente exasperación, Trump advirtió a China, principal aliado del régimen norcoreano, de que estaba dispuesto a resolver el problema norcoreano sin su ayuda.

Como respuesta, el Presidente chino llamó a su homólogo estadounidense, apenas unos días después del primer encuentro de ambos en Florida la pasada semana, para expresar su interés por mantener la coordinación con Trump en relación con Pyongyang.