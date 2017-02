Temen migrantes por sus hijos ante el presidente Donald Trump

Mexicanas en Estados Unidos, reunidas en el foro "Agenda Migrante" en Phoenix, Arizona, viven con terror e incertidumbre ante la política migratoria de Donald Trump.

Entre lágrimas de desesperación, Margarita narró el miedo que experimentan sus tres hijos, quienes llegaron desde niños a Estados Unidos y están protegidos por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

"Estamos con incertidumbre de qué va a pasar con nuestra casa, si de la noche a la mañana llegan a tocar nuestra puerta. Mis hijos viven asustados, nerviosos. Están estudiando, pero tienen temor, nos quieren tener encerrados para protegernos", describió.

"Mi esposo no duerme de pensar qué va a pasar, qué vamos a hacer en México. Cuando pasamos por la carretera y vemos que detienen a un hispano, entramos en temor y pedimos que Dios los ayude".

Para Margarita, la mayor preocupación es el futuro de sus hijos: aunque sabe que hay oportunidades en México, considera que el retorno sería duro para ellos.

Marisela, mexicana que llegó a Estados Unidos desde 1995, también teme por el futuro educativo de sus cuatro hijos.

Aseguró que, si todo la familia es deportada, los estudios de sus hijos no podrán ser revalidados, por lo que tendrán que empezar de cero.

"Yo no me preocupo por mí y por mi esposo, sino por ellos. Allá sí hay oportunidades, pero aquí pueden salir más adelante. Yo puedo trabajar, no me preocupa, pero ellos me preocupan mucho", dijo con voz entrecortada.

Las migrantes comparten historias de años de trabajo duro en Estados Unidos, con base en el cual proporcionaron techo y educación a sus familias.

Además, denunciaron las épocas de persecución en Arizona, que les obligó a mudarse, vivir en la clandestinidad y hasta sufrir de depresión.

"Estoy en Estados Unidos por una vida mejor. No por gusto dejé a mi padre, a mi madre, a mi familia. Mi necesidad es grande, no me la pueden cubrir, la tengo que cubrir yo", expuso Marisol, mexicana que llegó en 2001.

"Mi padre murió, no lo pude ver. ¿Y para qué? ¿Para que nos saquen ahora?".

Ante autoridades mexicanas de distintos niveles, insistieron en que México proporcione trabajo y apoyo a sus migrantes.