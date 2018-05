Quería llegar a EEUU, pero resbala del tren: pierde las piernas y un ojo

David Marcelino Torres, de 30 años, quería llegar hasta Chicago, Estados Unidos, para probar suerte, pues en su natal Estado de México se encontraba desempleado.

Con sacrificios, pasando hambre y sufriendo toda clase de carencias, logró llegar a Jalisco, México, pero conoció la peor cara de la migración cuando intentó abordar a 'La Bestia', el tren que lo llevaría a la frontera, pues un movimiento en falso mutiló sus sueños.

Con voz baja y pausada, relata algunos recuerdos del terrible momento. Resbaló del tren: perdió sus dos piernas y el ojo izquierdo.

"Estaba en Las Juntas (Tlaquepaque), intenté subirme al tren, pero tuve un error. La verdad no recuerdo bien todo, solo que vi mis piernas destrozadas y me puse muy mal, perdí el conocimiento", indica.

Cuando despertó estaba a bordo de una ambulancia, de camino al hospital. Los paramédicos le pedían que no se durmiera, que permaneciera despierto, pero David les rogaba que le inyectaran algo que acabara con su sufrimiento.

Hoy se encuentra más tranquilo en el Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, donde también ha recibido apoyo psicológico para enfrentar su nueva situación.

Espera, además, recibir algún apoyo, pues está solo en Guadalajara. Sus muñones están cicatrizando, pero una vez que sea dado de alta, no tendrá a dónde ir ni quién lo ayude.

De acuerdo con los médicos, necesitará al menos una silla de ruedas y podría volver a caminar con la ayuda de prótesis, cuyo costo es de 50 mil pesos (unos 2,595 dólares) cada una, que están fuera de su alcance.

En el Estado de México únicamente tiene una hermana, pero se niega a contactarla, ya que ella también es de muy bajos recursos, tiene familia y no quiere ser una carga.

"Todos aquí me preguntan por qué no me voy con mi hermana, pues es lo más lógico porque ella podría darme alojamiento, pero no quiero preocuparla porque ella no tiene nada, sería solo una carga".

"Tengo que empezar de cero aquí (en Guadalajara) y seguir adelante", refiere.

Si te interesa ayudar a David tras su accidente, comunícate a Trabajo Social del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, al teléfono (011 52 33) 3614 2957.