A continuación les compartimos algunas de las sugerencias que el grupo United We Dream ha enlistado para seguridad de la comunidad y de esa forma, no digan o hagan cosas que les puedan afectar, ante un encuentro con las autoridades de migración.

Entre los puntos más importantes:

No abra la puerta. Recuerde que las autoridades solo pueden entrar a su hogar con una orden de arresto emitida por un juez.

Guarde silencio. Si lo detienen o arrestan, guarde silencio. Usted tiene derecho a permanecer callado.

No firme. Por lo que más quiera, no firme nada y menos si es que no lo entiende. En una gran mayoría de los casos esas firmas pueden trabajar en su contra.

Reporte y grabe. Si puede, tome fotos y video. Trate de escribir el número de placas o escriba inmediatamente lo que paso para que no se le olvide.

¿Qué hacer en caso de una redada?

Tenga un plan. Si migración detiene a una persona de su familia o amigo, inmediatamente avísele a un abogado; pero principalmente haga planes para asegurar que sus hijos estarán seguros durante su ausencia.

Y si puede compartir la información, por favor hágalo. Recuerde que alguien que usted conoce la puede necesitar.