Migración/ 'Llegaré a EU como sea'

Decenas de cubanos se encuentran varados en la frontera sur de Chiapas con un futuro incierto.

Tras la eliminación de la Ley de Ajuste Cubano en Estados Unidos, hay isleños que han optado por solicitar asilo en México. Otros mantienen la esperanza de reencontrarse con su familia en el vecino país, aunque sea como indocumentados.

Carlos, de 52 años de edad y a quien se le ha cambiado el nombre por seguridad, llegó hace cuatro meses a Chiapas. Afirma que no ha podido conseguir un empleo y que gracias al dinero que recibe de su esposa y una hija que radican en EU se ha podido sostener.

No obstante, asegura, cumplirá el sueño americano como sea.

"No quiero depender de lo que me mande mi familia. Yo quiero reunirme con ellos. No pierdo la esperanza de estar con ellos", expresa.

Otro cubano que pidió el anonimato porque está en trámite su solicitud de asilo en México, ya no piensa en el sueño americano.

En La Habana dejó a su padre y a un hijo a quienes piensa enviarles dinero una vez que pueda encontrar una fuente de ingresos.

"(Ahora) mi sueño es quedarme aquí en México y hacer una vida aquí", aseguró el migrante que llegó a Chiapas hace tres meses.

Para poder subsistir en lo que se resuelve su situación migratoria en el país o emprender el camino hacia la frontera norte, los cubanos se han refugiado en la informalidad para obtener ingresos que apenas alcanzan para la comida y el alojamiento en un cuarto compartido por 10 personas.

Los isleños, algunos de ellos profesionistas, se emplean como ayudantes en cocinas económicas, meseros o como cargadores en mercados y zonas camioneras.

" (Podemos) Trabajar en todo, en lo que sea. Hay médicos, ingenieros, maestros, constructores, carpinteros. Hay de todo", comenta un cubano que dice ser ingeniero pero que en Chiapas trabaja como ayudante de cocina.

"Hay que trabajar en lo que sea con tal de sobrevivir", dice su compañero.

Para reducir gastos, los cubanos viven hacinados en pequeños hoteles pagando entre 30 y 50 pesos por noche cada uno.

Hasta diez de ellos llegan a ocupar una pequeña habitación y dormir en colchonetas en el piso.

Con la eliminación de la también denominada ley "Pies secos, pies mojados" en Estados Unidos, el Instituto Nacional de Migración (INM) suspendió el otorgamiento de salvoconductos, documento que permitía a los migrantes cubanos abandonar el país en 20 días.

El pasado 21 de enero, el Gobierno mexicano realizó primer procedimiento de deportación de cubanos.

Según cifras de la Secretaría de Gobernación, hasta febrero se habían devuelto a su país a 385 cubanos.