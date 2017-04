Migración/ Arrestan a 25 en protesta en Torre

Más de dos docenas de personas fueron arrestadas tras desplegar pancartas proinmigrantes en la Torre Trump de Nueva York, informaron la Policía local y activistas.

Los manifestantes colocaron pancartas con mensajes como "No Ban", "No Wall" y "No Raids", ("No al veto de viajes"), "No al muro" y ("No a las redadas para deportar"), por encima del vestíbulo del edificio del Presidente Donald Trump en la Quinta Avenida.

"Dilo fuerte y dilo con claridad: los inmigrantes son bienvenidos aquí", exclamaban los inconformes antes de que la Policía de Nueva York detuviera a 25 personas.

No hubo heridos, según un portavoz policial, además, no hay información sobre si los manifestantes fueron acusados con algún cargo.

"Mis abuelos, que huyeron de Europa del Este en busca de libertad religiosa y oportunidades económicas, me enseñaron a respetar a todas las personas, independientemente de su raza, nacionalidad o religión", dice el organizador de la protesta, Jamie Bauer, en un comunicado.

"Estoy hoy honrándolos a ellos, diciendo alto y claro que todos los inmigrantes son bienvenidos en los Estados Unidos", añade.

Funcionarios de la ciudad se han comprometido a proteger a los indocumentados de los funcionarios federales de inmigración que sean arrestados por delitos menores.