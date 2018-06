Mexicano llega de turista y lo arresta ‘la migra’ en Chicago

Según la demanda, los oficiales de ICE violaron la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos al no obtener órdenes de arresto antes de realizar muchas paradas de tráfico para arrestar a docenas de residentes latinos.

Dos residentes de Chicago, no relacionados al caso Cortés pero que fueron arrestados en el mismo operativo, entablaron una demanda contra ICE, representados por el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC), por hacer paradas de tráfico sin orden judicial y por perfilamiento racial.

Lo que las autoridades de Inmigración hicieron con él no es nada más que “racismo”, consideró Cortés.

Frustrados, los agentes tomaron la iniciativa de comunicarlo con el Consulado mexicano. Y a petición de Cortés, le consiguieron un agente disponible para trasladarlo de regreso a Joliet, aunque esposado; además le dieron un nuevo documento I-94, el récord de que ingresó al país tras ser supervisada su entrada a EEUU (Arrival and Departure Record); su forma I-94 original nunca se la devolvieron, explicó.

“Él es un visitante. Hasta donde tenemos entendido, él no vive aquí”, dijo el funcionario. “Lo que le sugerimos es que puede poner una queja y nosotros la canalizamos a las autoridades migratorias para que eventualmente revisemos una respuesta”, añadió.

“Él (Cortés) nos está pidiendo que de alguna manera el Consulado litigue contra ICE por su detención, cosa que nosotros no podemos hacer”, dijo Javier Aguilar, cónsul de protección. “No está dentro de nuestras facultades”, agregó.

Cortés dice que tras el trago amargo tenía mucha esperanza en recibir ayuda legal del Consulado mexicano, pero dice que no fue así.

Los agentes subieron a los tres arrestados en dos vehículos y manejaron por otra hora en los alrededores de Joliet, aparentemente “buscando más inmigrantes”, dijo Cortés, quien contó que le urgía usar el baño y no lo dejaron. Finalmente, dice, arrestaron a un total de seis personas y las trasladaron a un centro de detención.

“Esto no sirve”, dice Cortés que le gritó un oficial al momento de aventarle sus documentos. “Tu visa no te permite venir a mi país hasta acá, nada más puedes entrar 50 millas hacia adentro (de la frontera), y tú rebasaste eso por mucho…”, dijo el agente, según Cortés.

“Aunque no me estaban agrediendo a mí, yo sentía la agresión verbal contra mi amigo”, contó.

Como Cortés no entendía ni sabía comunicarse con los oficiales en inglés, y sus documentos estaban en casa, también fue esposado.

Uno de los demandantes, Margarito Castañón, conducía su camioneta de trabajo cuando oficiales en un auto no identificado como oficial y con chalecos de la "Policía" lo detuvieron en la esquina de 31st St. y Cicero Ave., en Chicago. Los oficiales le preguntaron a Castañón y a su pasajero por su identificación, y luego les tomaron las huellas digitales y los fotografiaron.

Sin más preguntas, los agentes los esposaron y se los llevaron. Hasta que Castañon llegó a un edificio en el centro de Chicago se enteró de que los oficiales que lo habían arrestado no eran agentes de la Policía, sino que en realidad eran agentes de ICE.

Otro demandante fue arrestado junto con sus compañeros de trabajo en la esquina de las calles 48th y Wood, después de ser detenido y presentar una licencia de manejo de visitante TVDL.

El abogado Jeffrey Middlesworth actualmente lleva tres casos similares en los suburbios de Lyons y Palatine de inmigrantes que fueron detenidos en la carretera, y quieren unirse a la demanda de NIJC, comentó a HOY.

“Desafortunadamente ICE tiene mucho derecho de parar a la gente y preguntarle a las personas sobre su estatus legal. Generalmente no tienen órdenes de arresto, pero es ilegal que paren a alguien sólo porque parece hispano. No pueden detener un vehículo sólo porque las personas que viajan en él parecen latinos o de alguna raza. Con este tipo de violación, podemos cerrar el caso de Inmigración porque toda la evidencia no vale en la corte”, explicó.

El NIJC pretende que la demanda sea aceptada como colectiva en nombre de todos los detenidos en las redadas, para que no sean deportados de inmediato y los arrestos sean analizados por un juez de Inmigración.

Cortés podría indagar si él y Hernández son elegibles para formar parte de dicha demanda colectiva, mencionó Toribio Barrera, activista pro inmigrante que asiste a Cortés.

Aunque declaró que sólo estaría en Illinois por dos semanas, Cortés dijo entre lágrimas que su única prioridad en estos momentos es abogar por su amigo “Memo”, quién sigue bajo custodia de inmigración.

