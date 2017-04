Lo último sobre el 'hermoso' muro del presidente Donald Trump

Analiza Donald Trump diseño de su muro fronterizo

12 de abril.- El Presidente Donald Trump anunció que su Administración tomará muy pronto una decisión final sobre el proyecto ganador para la construcción del muro en la frontera con México. "Hay gente que dice: 'Trump no va a construir el muro'. Por supuesto, 100 por 100 seguro que vamos a construir el muro", dijo en una entrevista con la cadena Fox Business Network. Trump destacó, sin embargo, que aún antes del inicio de la construcción del muro en la frontera sur, Estados Unidos empezó a registrar un "increíble" descenso del 68 por ciento en la inmigración indocumentada al país. "Nadie ha visto números así, es un récord, de hecho la gente ya no está intentando entrar porque sabe que no puede".

New York Times: Es una farsa el muro de Donald Trump

9 de abril.- El muro que Donald Trump busca construir en la frontera entre México y Estados Unidos es una farsa, un señuelo y una mentira, afirmó ayer el diario New York Times en una editorial. "Ha sido un viaje notable para una idea idiota que comenzó como una frase para levantar aplausos, como admitió en un momento Trump ante este diario", criticó el rotativo. "El New York Times destacó que el propio encargado de la construcción del muro, John Kelly, Secretario de Seguridad Nacional, ha expresado que una barrera física no es la mejor manera para asegurar la frontera. De hecho, Kelly dijo que la defensa realmente comienza a unos 2 mil 400 kilómetros al sur, es decir, al ayudar a Centroamérica a enfrentar las causas fundamentales del contrabando de drogas y la migración.

"Es tierra sagrada", acusó líder en sonorense



9 de abril.- La etnia Tohono O'odham, cuyas tierras abarcan territorio mexicano y estadounidense, entre Sonora y Arizona, reprocharon la autorización en México para extraer sal en la Reserva de la Biósfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. "Es tierra sagrada", acusó el Gobernador Julián Rivas, de la comunidad de San Francisquito y miembro del Consejo Supremo de la nación Tohono O'odham, que también se ha declarado en contra de la construcción del muro fronterizo.

Rechaza El Paso construcción del muro

4 de abril.- Representantes de los 8 distritos de El Paso, Texas, rechazaron hace unos días públicamente la construcción del muro que pretende edificar el Presidente Donald Trump en la frontera entre Estados Unidos y México. Por unanimidad el Consejo de El Paso, que colinda con Ciudad Juárez, votó un exhorto en rechazo a la orden ejecutiva planteada por Trump. La propuesta fue presentada por Peter Svarzbein, representante del Distrito 1, y Jim Tolbert, representante del Distrito 2. "La construcción de un muro fronterizo con una seguridad más estricta perjudicará nuestra relación interdependiente con nuestros hermanos y hermanas al sur en Ciudad Juárez…", indica la resolución.

Proponen muro con restos nucleares

4 de abril.- La empresa Clayton Industries Inc., contendiente para realizar la construcción del muro fronterizo ente México y Estados Unidos, propuso almacenar desechos nucleares a lo largo de la edificación en fosos de al menos 30 metros de profundidad. El dinero recolectado por el Departamento de Energía de gente que se beneficia de la energía nuclear ayudaría a pagar por la estructura. Por otro lado, el equipamiento también incluye una opción para convertir el deshecho nuclear en energía. La propuesta fue revelada en el marco del cierre del plazo para que empresas privadas presenten sus proyectos para la construcción del muro entre México y Estados Unidos.

Información de la Agencia Reforma.