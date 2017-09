El muro de Trump es grande, hermoso y tonto - aquí hay una mejor manera de controlar la frontera

Si el objetivo es detener la inmigración ilegal, tengo algunos consejos para el presidente Trumpfrom aquí en California, que solía ser parte de México y ahora se ha convertido en una especie de estado santuario.

Para empezar, la prometida "gran y bella pared" a lo largo de la frontera sur de los Estados Unidos no tiene mucho sentido. Si Trump no confía en mí, debe ir al Centro, California, como lo hice en marzo, y hablar con Albert García, un soldador retirado de la Patrulla Fronteriza que pasó 25 años arreglando agujeros en la cerca.

"No creo que nada de lo que hagan les va a detener", dijo García cuando le pregunté qué tipo de diseño de pared podría funcionar mejor.

La idea de tirar a la basura miles de millones de dólares de impuestos en una pared es una mala idea, pero en este momento no podría ser peor. El número de personas que entran ilegalmente en el país ha caido durante varios años, por razones que explicaré en un minuto.

Pero primero quiero presentar algunas cosas que Trump podría considerar si su objetivo real es reducir el número de personas que entran ilegalmente en el país, en lugar de decirle a sus simpatizantes lo que quieren oír.

Un agente de la Patrulla Fronteriza camina cerca de la valla que separa Tijuana y San Diego.

Evite que las armas de los fabricantes estadounidenses lleguen a los cárteles mexicanos y centroamericanos.

Mucha gente viene al norte para escapar de la violencia. Conocí a una mujer de El Salvador que fue arrestada por agentes estadounidenses después de cruzar la frontera con su hijo para buscar asilo. Me dijo que los asesinos de su ciudad le exigían un impuesto para operar su tienda, y si se negaba, la matarían. Conozco a un carpintero que envía dinero a un hermano de Guatemala, al que le dijeron que su familia moriría si no pagaba por "protección".

Los mafiosos no están bromeando. Ellos matan a la gente, y está bien documentado que las armas que se usan en estos asesinatos son a menudo fabricadas en los Estados Unidos, donde las flexibles leyes de armas permiten que haya un flujo constante de armas a través de la frontera y que llegan a manos de delincuentes. Si Trump es el tipo duro que afirma ser, ¿por qué no se acerca a sus amigos fabricantes de armas, y les demanda algún control de armas más honesto?

Tenga en cuenta que los cárteles se aprovechan de nuestras insaciables adicciones

La propuesta de presupuesto de Trump recortó el financiamiento para el tratamiento, la investigación y la prevención de la adicción a las drogas, incluso aun cuando su administración parece estar reactivando la guerra contra las drogas.

Los miles de millones de dólares que se han utilizado para combatir las drogas no ha frenado el flujo, algunos de los cuales provienen del sur de la frontera, donde los brutales cárteles han construido fortunas sobre nuestra debilidad humana y nuestros fracasos en las políticas públicas. Ahora puede ser un buen momento para centrarse más la demanda que en la oferta, y ayudar a detener la violencia de la que mexicanos y centroamericanos han tratado de escapar.

¿Qué hay de más visas de trabajo?

No es ningún secreto que contratistas, jardineros, dueños de hoteles y restaurantes, dueños de casa, ganaderos y agricultores con gusto contratan a miles inmigrantes indocumentados. En el caso de los agricultores, muchos de ellos ayudaron a impulsar la inmigración indocumentada al embolsarse los subsidios, financiados por los contribuyentes, que ponen a los agricultores mexicanos en desventaja.

Los trabajadores no vendrían aquí si nadie quisiera contratarlos. Entonces, ¿por qué no ofrecer más visas temporales y patrocinios de empleadores a los inmigrantes de clase trabajadora, en lugar de gastar una fortuna persiguiéndolos a través de desiertos y montañas? Una de las razones por las que los inmigrantes se quedan aquí después de cruzar sin ser arrestados es que no pueden ir y venir legalmente.

Si realmente no quiere que la gente esté aquí sin documentos, ¿por qué no retirar la protección a los empleadores?

A Trump le encanta vilipendiar a los inmigrantes indocumentados, pero se suaviza cuando se trata de facilitar todo lo que acabo de mencionar. ¿Cuántos empresarios de alto nivel que viven en el Trump Tower tienen niñeras y amas de casa cuyos documentos no fueron revisados cuidadosamente? No estoy defendiendo esto, pero ¿no serían las sanciones a los empleadores tan eficaces como un muro de 30 pies de altura?

Aumentar la ayuda a México y América Latina.

Además de los miles de millones gastados en guerras en Irak y Afganistán, Estados Unidos están enviando alrededor de 3.100 millones de dólares en ayuda anual a Afganistán. Muy abajo de la lista, con $ 586 millones, se encuentra México, que viene detrás de Tanzania.

Gastar más para desarrollar empleos en México puede ser una propuesta arriesgada, dada la historia de corrupción. Pero ¿ha sido una apuesta más inteligente invertir en la reconstrucción de Irak y Afganistán?

Así que esos son mis cinco consejos, vale la pena que lo tome o lo deje. Pero incluso si elige ignorarlo, piense dos veces en la pared.

Un informe de Homeland Security de este mes dijo que el número estimado de entradas ilegales exitosas en los Estados Unidos fue de 1,8 millones en el año 2000. En 2016, era menos de 200.000. Las aprensiones en ese tiempo han pasado de 1,6 millones a 400,000. "El hecho es que la migración mexicana no autorizada a los Estados Unidos ha caído a niveles no vistos desde principios de los setenta", dijo Wayne Cornelius, profesor de U.C. San Diego, que fue co-fundador del Centro de Estudios Comparativos de Inmigración.

"Al escuchar al procurador general de Estados Unidos ,Jeff Sessions , usted pensaría que la frontera está totalmente fuera de control, pero la propia evidencia del gobierno sugiere que ese no es el caso ", dijo Cornelius.

Cornelius dijo que en los años pico de la inmigración indocumentada, gran parte del grupo de trabajadores se había reducido. Luego vino la recesión, y hubo menos puestos de trabajo en EE.UU. lo que se tradujo en una fuerte disminución de la inmigración indocumentada.