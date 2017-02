"Bienvenidos refugiados"... protesta desde la Estatua de la Libertad

El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos trataba de determinar quién colocó el martes una enorme pancarta con el mensaje "Bienvenidos refugiados".

A giant ‘Refugees Welcome’ sign was unfurled on the Statue of Liberty today pic.twitter.com/DCYC43Kxk7 — Black Marvel Girl (@BlackMarvelGirl) February 21, 2017

El cartel, de un metro por seis (3 por 20 pies), se colgó desde el mirador de observación público en la parte superior del pedestal de la estatua, explicó Jerry Willis, portavoz del Servicio de Parques. La pancarta sólo duró puesta una hora.

Las regulaciones prohíben fijar nada a la estatua.

Activists just put a giant ‘REFUGEES WELCOME’ sign on the Statue of Liberty: pic.twitter.com/Nwl8geqaXo — Persian Rose (@PersianRose1) February 21, 2017

El cartel se colgó en protesta tras la ampliación de medidas de control migratorio del Departamento de Seguridad Nacional.

La Estatua de la Libertad es un símbolo de inmigración en EEUU.

En el pedestal de la estatua está el poema 'The New Colossus', de la escritora Emma Lazarus, que tiene uno de los versos más famosos: “Give me your tired, your poor,/Your huddled masses yearning to breathe free” / “Dadme tus cansados, tus pobres,/Tus masas amontonadas gimiendo por respirar libres...”