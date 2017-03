'Estados Unidos no es el paraíso', dice inmigrante que se queda a vivir en México

Luego de trabajar como intérprete en la Iglesia Embajadores de Jesús desde diciembre, Christopher Faustine y su familia recibirán la primera casa de la villa que la congregación construye en una cañada cerca del albergue donde han residido cientos de haitianos que buscaban asilo en Estados Unidos.

"Hay muchas personas que piensan que Estados Unidos es un paraíso terrenal, yo no lo pienso así, es un País como cualquier otro, simplemente tiene más oportunidades de trabajo", dijo el licenciado en idiomas, quien salió de Brasil desde septiembre de 2016.

"Si yo puedo encontrar esa oportunidad en otro lugar, para salir adelante con mi familia, ese será mi paraíso", comentó.

Desde que llegó a Tijuana con su esposa Rosenie Saint Juste y su pequeña hija de dos años, Crisleiny Faustine, Christopher se incorporó a la congregación en Tijuana como el traductor del pastor Gustavo Banda Aceves, desde entonces han formado un equipo para atender a varios cientos de haitianos que no hablan español ni inglés.

"Son muy buenas personas, pero no podemos depender todo el tiempo del pastor. Somos muy unidos porque soy el intérprete de él en el albergue, por eso me entregarán la primera casa. Para mí fue una buena noticia, se puede pensar que no es una casa casa, pero desde pequeño valoro las cosas".

"Si él (el pastor) pudiera darnos un paraíso lo daría", aseguró.

Su esposa dice estar feliz no tanto por la casa sino porque ella y su esposo han aprendido a valorar los detalles.