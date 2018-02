EEUU: Cambio en agencia de visas no es antiinmigrantes

El director de la agencia federal estadounidense que concede las visas para emigrar al país tiene un mensaje para quienes consideran que su nueva declaración de misión es antiinmigrantes: “Una y mil veces no”.

Francis Cissna dijo a The Associated Press que retiró la referencia a que Estados Unidos es una "nación de inmigrantes” de la definición del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés) porque no sentía que la frase perteneciese a lo que calificó como un documento burocrático.

Es indiscutible que el país es una nación de inmigrantes, reconoció añadiendo que esas palabras son más apropiadas para un monumento.

Las críticas tras anunciar el cambio a los 18,000 empleados de la agencia sorprendieron a Cissna, agregó señalando que la Casa Blanca no tiene nada que ver con la variación de la declaración.

Detalles...

El USCIS quitará de su web un pasaje que describe a Estados Unidos como una "nación de inmigrantes" en su texto de directrices.

Cissna insistió que el nuevo texto define "claramente" el papel de la agencia federal en el sistema legal.

Hasta ahora, el escrito de la agencia empezaba con la frase "USCIS asegura la promesa de los Estados Unidos como una nación de inmigrantes al proporcionar información precisa y útil a nuestros clientes".

"El USCIS administra el sistema legal de inmigración del país, salvaguarda su integridad y su promesa al adjudicar de manera eficiente y justa las solicitudes de beneficios de inmigración mientras protege a los estadounidenses, protege su patria y se respetan nuestros valores", es el texto de presentación que se leerá próximamente en el sitio web de la agencia.

Algunos activistas que abogan por los derechos de los inmigrantes en EEUU mostraron su enfado con esta modificación a través de las redes sociales e indicaron que este gesto representa "un paso atrás".