Echan a gritos a funcionaria de Trump de restaurante mexicano (Video)

Un grupo de manifestantes interrumpió a gritos la cena de Kirstjen Nielsen, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, en un restaurante mexicano en Washington, en medio de la tensión por la política de "tolerancia cero" de la administración Trump contra migrantes.

Integrantes de la organización Metro DC Democratic Socialists of America llegaron a 'MXDC Cocina Mexicana', un restaurante cerca de la Casa Blanca, para confrontar y grabar a Nielsen mientras su departamento enfrenta críticas por sus medidas que ha resultado en la separación de niños de sus padres migrantes en EEUU.

"¿¡Cómo puede disfrutar una cena mexicana cuando está deportando, encarcelando, a decenas de miles de personas que llegaron en busca de asilo a Estados Unidos?", le gritó un hombre.

Los reclamos retumbaron: "¡De todos los lugares, eligió un restaurante mexicano!"

"¡Si los niños no comen en paz, tú no comes en paz!"

"Te pedimos que termines con la separación de familias", "¡vergüenza, verguenza!"

Nadie la defendió y nadie intentó sacar a los manifestantes.

En el video que circula en redes sociales se ve a Kirstjen Nielsen con la cabeza agachada ante los gritos, en un rincón del restaurante mexicano.

La funcionaria se fue luego de más de 10 minutos de reclamos.

Nielsen ha dicho que el Gobierno no ofrecerá "disculpas" por sus medidas, al asegurar que "las acciones ilegales tienen consecuencias", ante la polémica desatada por la separación de al menos 2,300 menores de sus familias tras cruzar ilegalmente la frontera.