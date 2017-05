Celebran el Día de las Madres entre rejas y con música de Mariachi

De acuerdo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en los primeros tres meses de la administración del presidente Donald Trump 41,898 personas han sido deportadas. Este número significa un incremento en un 35% en comparación con el ciclo 2016.

No obstante, del total de deportados hasta el momento, el 26% no tenían antecedentes penales; eso quiere decir que por lo menos 10 mil personas que estaban haciendo las cosas apropiadamente para no meterse en problemas con la ley, también fueron detenidas y deportadas.

En un gran número de ocasiones, este tipo de situaciones se dio porque las autoridades llegaron a su hogar buscando a otra persona y al ver que no tenían documentos, también las arrestaron, o en algunas situaciones sus casos migratorios no habían calificado para la residencia y sus nombres fueron puestos en la lista de deportación.

Es por eso que esta celebración del Día de la Madre cientos o posiblemente miles de familiares vivieron la celebración separados por una valla fronteriza.

En la imagen, se puede apreciar a decenas de familias celebraron el Día de las Madres (10 de mayo) a través del muro que divide a México y Estados Unidos. Ellos están acompañados de un mariachi y custodiadas por elementos de la Patrulla Fronteriza. El evento fue organizado por la asociación civil Ángeles de la Frontera.

Otras familias, en forma individual trataron de estar lo más cerca posible de su madre, aunque sea a través de un muro de metal.