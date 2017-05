Alertan propagación de ley de Texas; prevén una vida más intolerante para los migrantes en estado fronterizo

La aprobación en Texas de la Ley SB4, la primera iniciativa de este tipo que se aprueba en la Administración de Donald Trump, podría empujar a otros estados a adoptar medidas similares, alertó Sergio Alcocer, ex subsecretario para América del Norte de la Cancillería.

"Es sumamente preocupante ver en un estado que es frontera con nosotros, que es nuestro primer socio comercial, con sociedades mexicanas muy establecidas, haya tomado la decisión de proponer en la legislatura y, posteriormente, aprobar algo como esto.

"Esto lo que va a hacer es encender el interés, seguramente va a haber más probabilidades de éxito de que este tipo de leyes se puedan desarrollar en Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, en Alabama", dijo.

Señaló que la entrada en vigor de esta ley marcará una diferencia con otro tipo de medidas adoptadas previamente en Texas, que eran más declarativas que reales, como por ejemplo, la instalación de la Guardia Civil en la frontera con México.

"El tema de la Guardia Civil en realidad eran cuatro individuos en la frontera, literal cuatro. Era un asunto más declarativo del entonces Gobernador Rick Perry para poder ser considerado candidato del Partido Republicano. Ahora ya no es un asunto declarativo, vendrán otro tipo de medidas", lamentó.

Recordó que el estado de Texas fue pionero en establecer la colegiatura preferencial, es decir, con costos estatales para cualquier residente, independientemente de su estatus migratorio, lo que, a la luz de la SB4, pondrá en riesgo a cientos de estudiantes indocumentados.

"Es posible que se vuelva mucho más difícil, más intolerante la vida en Texas contra los migrantes en general y más particularmente los nuestros. Yo creo que esto va a tensar más las relaciones", previó.

Dijo que la lógica de la aprobación de esta ley podría obedecer a una cuestión política, pensando en que el Gobernador Abbott no quiere verse rebasado por el vicegobernador, que es mucho más radical.

Recordó que antes de la aprobación de esta ley ya se percibía persecución en ciudades grandes de Texas, donde ha habido mayor patrullaje en los últimos meses.

El reto para los 11 consulados de México en Texas, apuntó, será acercarse a comunidades apartadas.

José Manuel Valenzuela, investigador de El Colegio de la Frontera Norte, señaló que durante años se ha construido una narrativa sobre la migración y los mexicanos en Estados Unidos (EU) basada en estereotipos.

En EU, dijo, se ha conformado una plataforma supremacías en la cual Trump es sólo uno de los grandes actores, pero hay una serie de referentes, grupos como Metal Militia, White Power, Light at the Border, Wake up Washington, Minute Men, American Border Patrol, el Tea Party, Slim Heads, el KKK y hasta figuras como el ex sheriff Joe Arpaio en Arizona.

"Todo esto generando una condición criminalizante del proceso migratorio. Las fuerzas se están definiendo en torno a esto.

"La amenaza contra las ciudades santuario tiene una primera repercusión, en Texas, con la decisión del Gobernador de lanzarse con todo en contra de las ciudades santuario y, por otro lado, darles facultades a los policías para que puedan preguntarle a las personas, independientemente de si cometan uno delitos. Implica, obviamente, un escenario adverso", comentó.