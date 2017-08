VIDEO: Julión Álvarez: "Acusación puede ser por envidia o celos"

Julión Álvarez respondió a través de un video a la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que lo vincula con el narcotráfico.

Durante una transmisión en vivo en Facebook, el cantante aseguró que se asesorará y revisará de qué se le acusa.

"Me ha costado muchísimo lo poco o lo mucho que tengo, me lo he ganado. Seguimos trabajando, yo me dedico a hacer música, gracias a Dios no tengo la necesidad de muchas de las cosas que me están acusando. De nada absolutamente tengo necesidad", expresó al cantante.

En marzo de 2015, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se refirió públicamente al cantante Julión Álvarez como un gran ejemplo para la juventud mexicana.

"No puedo decir otra cosa más que a lo mejor son cuestiones de envidia, de celos. No sé si políticas, también. Puedo suponer muchísimas cosas, pero lo que le puedo decir a la gente: ustedes, mi público, saben a lo que nos dedicamos, saben lo que somos", dijo.

Álvarez dijo que le gente que lo conoce sabe el tipo de persona que es: "El día que me toque dar cara, saldremos a dar cara para lo que sea".

#Reporte EEUU sanciona a Rafa Márquez y Julión Álvarez por vínculo con narcos https://t.co/dcpKNtbR2O pic.twitter.com/6LGLHLbxON — Hoy (@hoylosangeles) August 9, 2017

El intérprete de 'Y Así Fue" también dudó de las acusaciones contra el futbolista Rafa Márquez, quien al igual que él aparece en la lista publicada por el Departamento del Tesoro de EEUU.

"Rafa Márquez es un futbolista, yo creo que de los que más años tienen en el futbol. ¿Usted cree que tiene la la necesidad de algo? Entonces, yo le mando un abrazo, que sí, es mi amigo, es mi compa.

"Estamos puestos para hacer equipo. Si es necesario hacer equipo, si no individualmente, cada quien tiene que defenderse, investigar", aseveró.