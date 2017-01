Un muro... de abrazos en la frontera México-Estados Unidos

El difícil panorama que enfrentan los migrantes con el nuevo Gobierno estadounidense no impidió ayer que familias de México y Estados Unidos se reencontraran a la mitad del río Bravo. Por tres minutos se abrazaron, luego de años de no verse a causa de las leyes migratorias, gracias a la campaña "Abrazos, no muros", que organiza la Red Fronteriza por los Derechos Humanos en contra de la separación de familias.