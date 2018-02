RACISMO de político mexicano contra sus compatriotas (Video)

Enrique Ochoa, dirigente del PRI -partido del presidente de México, Enrique Peña Nieto-, llamó "prietos" a los priistas que se van con su rival (Morena) y también a los militantes del partido de Andrés Manuel López Obrador, favorito rumbo a las elecciones presidenciales del 1 de julio.

Junto a parte de su discurso, había publicado en Twitter: "Algunos que se van huyendo a Morena son los prietos, y a esos prietos desde aquí les decimos: les vamos a demostrar: son prietos, pero ya no aprietan".

Ochoa lo dijo en su discurso en Tabasco, tierra de López Obrador, precandidato de Morena (Movimiento Regeneración Nacional).

La palabra que usó el político es usada en forma despectiva contra la gente de piel morena. En México la mayoría de las personas, incluso el mismo Enrique Ochoa, tienen ese color de piel.

Tras sus declaraciones, el político intentó disculparse y borró de su cuenta de Twitter el fragmento del video, pero ya había sido retomado por la gente para reclamarle su proceder.

"Mi comentario jamás fue referido a las personas que tienen mi mismo color de piel, del cual me siento muy orgulloso", publicó en su cuenta.

"Ofrezco una sincera disculpa. Esta campaña será de propuestas y unidad", trató de enmendar, pero era muy tarde, pues en la red social cientos de usuarios lo criticaron.

Según el político, sus comentarios se referían "a los PRIistas que se han pasado a Morena como PRIetos".

El presidente de México y el PRI son objeto de críticas y señalamientos por corrupción. Algunos ex gobernadores de ese partido político están en prisión o enfrentan acusaciones de enriquecimiento ilícito.

El precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, va en tercer lugar en las preferencias de los electores.

Usuarios de redes pidieron al Conapred (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación) tomar cartas en el asunto, ante los dichos del político y mientras eso sucede, ellos mismos le reclamaron:

No te apures Ochoa tu candidato no levanta, quién solapo los robos del PRI @JoseAMeadeK #YoMero

¿Y sobre tu referencia misógina a "ya no aprietan", no vas a disculparte? No tienes idea ni control sobre lo que expresas. Al fin priista.