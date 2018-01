México: ¡¿Candidata en video sexual?! Ella lo niega

Patricia Azcagorta, precandidata a la Alcaldía de Caborca, Sonora, desmintió que ella sea la mujer que aparece en fotografías y videos con contenido sexual que se viralizaron en redes sociales.

"Yo no soy la del video. La gente me conoce y sabe la clase de persona que soy, pero lo que puedo decirles es que aquí, en Caborca, con las personas con las que he tratado jamás me han faltado al respeto, ni un solo hombre me ha faltado al respeto y eso les tengo que agradecer", afirmó Azcagorta a la prensa local.

Si pensaste que era Patricia Azcagorta la que aparece en el video de #LadyMovimientoNaranja, tenemos una mala noticia, no es la precandidata a la alcaldía de Caborca, Sonora. Y esto fue lo que dijo pic.twitter.com/HWZDzxkKQA — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) January 13, 2018

Durante su registro como precandidata a la Alcaldía por el partido político Movimiento Ciudadano (MC), Azcagorta defendió su trayectoria como mujer de familia y profesionista.

"Soy madre, tengo un hijo de 14 años que ya entiende lo que son las redes sociales; soy hija, tengo a mis dos padres, soy abogada, estudié en la UniSon de Caborca", dijo en conferencia de prensa.

La dirigencia de MC condenó que la postulación de Patricia Azcagorta a la Alcaldía de Caborca, Sonora, provoque fenómenos de sexualización y cosificación de la política.

"Repudiamos la violencia que se ejerce contra nuestra compañera Patricia Azcagorta, quien es víctima de violencia política en razón de género al ser juzgada, no por su competencia sino, por sus atributos físicos, sin tener en cuenta su capacidad para asumir el cargo como sí se enaltece en el caso de los varones", reprochó MC.

La mafia del poder nos ilusiona de nuevo. Despues de horas de analizar el video detectamos que #PatyAzcagorta no tiene #tatto #ladymovimientonaranja pic.twitter.com/0cCosRuN1f — Chano Alfa (@Felicianolara) January 12, 2018

En un pronunciamiento firmado por Claudia Trujillo Rincón, Coordinadora Nacional de Mujeres en Movimiento Ciudadano, advierte que defenderá a Azcagorta y a su legítimo derecho a ser votada.

Las imágenes corresponden a la modelo brasileña Jack Fernandez, quien en su cuenta de Facebook aparece posando con el mismo vestuario del video difundido.