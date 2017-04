México toma pasos para no depender de la economía de Estados Unidos

México está a punto de tomar otro paso para llevar su economía lejos de Estados Unidos y del presidente Donald Trump.

Funcionarios mexicanos empezaron a hablar con sus homólogos de la Unión Europea el lunes para actualizar su propio tratado de comercio que fue firmado en el 2000.

Representantes de ambos países han expresado su deseo por un nuevo tratado por años, pero fue hasta que Trump llegó a la Casa Blanca cuando empezaron las negociaciones en serio.

“Es un deseo mutuo el proceder lo antes posible con las negociaciones”, dijo Andrew Standley, embajador de la Unión Europea en México, a CNNMoney en febrero pasado,

Pero eso no es todo. Funcionarios mexicanos viajaron a Argentina a finales de la semana pasada para participar en el Foro de Economía Mundial de la Cumbre Latinoamericana donde reiteraron su interés en comprar más artículos –particularmente maíz y soya- de Brasil y Argentina, en lugar de comprarlo en Estados Unidos.

La semana pasada, el ministro de economía de México, Juan Carlos Baker, le dijo al Financial Times que México ya está hablando con dos gigantes en el sur de América para fortalecer sus tratados comerciales.

“Hay mucho potencial para obtener una situación donde ganan todos”, dijo Martín Redrado, expresidente del banco central y director de Fundación Capital a CNNMoney. “México siempre ha sido bienvenido en Latinoamérica.

México no se siente bienvenido en América del Norte. Trump ha amenazado en utilizar tarifas contra las exportaciones mexicanas y de retirarse de NAFTA, el tratado que también incluye a Canadá. (No obstante, la administración Trump recientemente firmó un documento donde se establece que no buscará una revisión completa del tratado).

México es uno de los compradores más grandes de maíz y soya de Estados Unidos. El maíz es un ingrediente esencial en la dieta mexicana, que se consume en todos los lugares, desde los tacos en las esquinas hasta los grandes restaurantes.

