México: el polaco y el alemán que recorrieron el mundo en bicicleta y encontraron la muerte en el sureste del país

Luego de las sospechas que causó la primera versión, ahora la principal hipótesis de las autoridades es que ambos ciclistas viajaban a una distancia corta uno del otro cuando fueron asaltados, pues asegura que faltan pertenencias de los ciclistas.

"Los que hicieron esto quisieron aparentar que era un accidente por eso le pusieron la bicicleta ahí, pero se equivocaron y pusieron la bicicleta del alemán", dice Sánchjez.

Reconoce que fue errónea la primera versión: "Fue una información muy prematura el haber dicho que se trataba de un accidente.(…) La bicicleta (del alemán) no tiene rastros característicos de un accidente de tránsito vehicular".

¿México es riesgoso para rodar?

Carlos Santamaría, quien ganó un récord Guinness por su viaje de Alaska a Argentina en bicicleta, considera que muchos viajeros ignoran cuál es la situación de inseguridad en México.

"He tenido la oportunidad de hacer viajes con gente extranjera y vienen muy con su cultura, no saben lo que se vive aquí en Latinoamérica, que hay lugares de tierra caliente, que hay peligro", le cuenta Santamaría a BBC Mundo.

Pero advierte que la peligrosidad no es exclusiva de México.

En su viaje por el continente americano, Santamaría dice que tuvo que pasar por situaciones riesgosas en Nicaragua, El Salvador, Perú y Argentina.

"A mí también me llegaron a pasar cosas, no de ese nivel, pero en Argentina trataron de robar mi bicicleta, de eso me acuerdo mucho. En El Salvador me decían 'Oye, cuidado, la marea sube', refiriéndose a los Mara Salvatrucha, la pandilla".

Aun así, asegura que tomando precauciones, como definir una ruta, pernoctar en lugares seguros y no portar objetos de valor se puede rodar con cierta confianza.

"Aprovechan que el ciclista está desprotegido, viene cansado, viene con peso de muchos días. Pero esto no es solo de México", subraya.