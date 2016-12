Teme Carstens película de terror con Trump 

Para el Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, la llegada de Donald Tremp a la Presidencia de Estados Unidos, podría convertirse en una película de terror.

"Vimos los cortos de una película, vemos diferentes escenas, pero no sabemos si es una película de terror o no, o si va a haber un buen final o no. Entonces ahorita lo que hemos visto son los cortos y a partir del 20 de enero va a correr la película", indicó el funcionario en el marco del Panel Panorama Económico 2017 del IMEF, realizado en Guadalajara.

Carstens advirtió que la baja en el PIB mundial, las alzas en tasas de interés en dólares, así como las acciones de la Fed para mantener la economía y las acciones que se puedan implementar en Estados Unidos propiciarán que la economía mexicana crezca a menor ritmo y sea más complicado conseguir financiamiento entre países.

"Por eso el Banco de México lo que ha venido mencionando es que tenemos que continuar con los esfuerzos de consolidación fiscal y en general mantener, yo diría que, fundamentos macroeconómicos sanos", dijo.

