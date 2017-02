Piden comparecencia o cese de Canciller

Tras revelarse que el Canciller Luis Videgaray habría corregido el discurso de Donald Trump sobre su la construcción del muro, diputados del PAN y PRD demandaron su comparecencia e incluso su renuncia.

El vicecoordinador de los panistas, Federico During, presentó la solicitud oficial para que el lunes en la Junta de Coordinación Política se discuta su comparecencia en San Lázaro.

"Nosotros no podemos quitarlo, no tenemos la facultad para que se le retire la confianza, pero es evidente que no esta· dando resultados, y el Congreso no puede ser un mero espectador de errores de este aprendiz de Canciller", sostuvo.

"Lo que hay que ver no es solamente si participó o no en el discurso. Cada vez que Donald Trump ha agredido a México Luis Videgaray ha estado presente. …l es el responsable histórico de haberlo traído a México, es el responsable histórico de haber fracasado en concertar una primera reunión entre ambos Mandatarios, no tuvo la dignidad para regresarse a nuestro País cuando el Presidente fue insultado por Donald Trump y derivó en la cancelación de esa reunión".

Inclusive, añadió, en los pocos "logros" para México, como la propuesta de demócratas para que Peña Nieto dé un discurso en el capitolio, Videgaray no ha estado presente.

"Si el Presidente quiere seguir manteniendo a un aprendiz ahí, pero tendrá· que hacerlo escuchando a toda las fuerzas políticas para que no siga cometiendo todos los errores que ha venido cometiendo".