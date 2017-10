Pide Tamaulipas frenar flujo de armas a México

El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca pidió a los empresarios del sector maquilador no amagar con emigrar por la inseguridad, exhortándolos a convencer a los gobierno de Estados Unidos frenar el flujo de armas a México.

Tras conocer las declaraciones del presidente Index-Reynosa, Enrique Castro Septién, donde sugiere que la inseguridad e inestabilidad política puede empujar a emigrar a los inversionistas, García Cabeza de Vaca de plano exclamó que no asusten con el petate del muerto.

"No crean que están aquí porque nos quieren mucho, están aquí porque les conviene, están aquí porque están generando dinero para sus accionistas, para los dueños del dinero, hay que ser muy claros con eso", exclamó el Gobernador.

Puntualizó que así como los representantes de la industria maquiladora expresan inquietud por "algunos problemitas que se han dado con el robo de vehículos", también deben reconocer que los despojos de vehículos no son con huleras.

"Esos robos de vehículos no se hacen con huleras, se los quitaron con armas, con armas que vienen del otro lado, y ellos también tienen la obligación de exigirles a sus autoridades de Estados Unidos que no permitan que esas armas lleguen aquí a Reynosa, entonces esto tiene que ser como dicen ellos, como los highways, de ida y de vuelta", señaló.

El Gobernador se reunió con periodistas de la frontera de Reynosa y McAllen, donde aprovechó para pedirles a los reporteros americanos que llevaran su mensaje claro de que se cumpla la ley federal estadounidense que prohíbe a las armerías venta de armas a extranjeros.

Recordó que las autoridades mexicanas son muy atentas con los accionistas y gerentes del sector maquilador de exportación.

"No puede ser nadamás de aquí para allá·", dijo.

"Debe haber reciprocidad. Creo que ha habido mucha atención de parte de las autoridades, mucha armonía y aquí que no vengan a asustar con el petate del muerto", expresó.