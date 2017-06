La impunidad es la regla en los asesinatos de periodistas en México

Casualmente no hay imágenes del asesinato. Ninguna de las cámaras de vigilancia que opera el ayuntamiento ni de los negocios que había en la ruta en la que ocurrió el asesinato y por la que se dieron a la fuga los criminales estaba funcionando, lo cual hace indicar que el crimen quedará impune una vez más.

Aludiendo al historial de México en materia de impunidad, el presidente declaró que la reforma judicial está en marcha y reconoció que se necesitaba urgentemente trabajar más. "Necesitamos consolidar el nuevo sistema de justicia, pero ello no es una excusa", declaró Peña Nieto.

De acuerdo a esa organización no gubernamental, Veracruz es una de las regiones más mortales para el ejercicio del periodismo en el hemisferio occidental.

El asesinato de Manuel Buendía es un parteaguas en la historia del periodismo en México, porque si bien en ese caso en particular las autoridades no dejaron el crimen sin castigo, en los años siguientes, la impunidad se convirtió en la regla de oro en los casos de periodistas asesinados.

Valdez es el sexto periodista asesinado en México en lo que va de 2017, un año que se ha distinguido por ser el más sangriento del sexenio de Enrique Peña Nieto, quien asumió el poder en 2013 y dejará la presidencia en 2018. En los tres primeros meses del año, se habían registrado 5.775 homicidios.

Acción conjunta

El Comité para la Protección de los Periodistas calcula que por lo menos 25 periodistas han sido asesinados desde que el presidente Enrique peña Nieto asumió el poder en diciembre del 2012. A pesar de que estos asesinatos han ocurrido de manera independiente uno de otro, los ejecutados compartían entre si el compromiso por documentar los diferentes aspectos del tráfico de drogas y la corrupción política.

En respuesta a esos asesinatos, el gobierno de México no sólo ha permanecido en silencio, sino que no ha consignado a ningún asesino de periodistas, indica el CPJ en un comunicado emitido a diferentes medios de comunicación. “La falta de acción y el fracaso en la protección de los periodistas, pone en peligro no sólo a los reporteros, sino también la libertad de expresión y la democracia en México”.