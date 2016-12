La historia oculta del omnipresente y mal querido concreto (y la lección que nos dio México)

Hace casi 20 años, a las familias pobres del estado de Coahuila en México les ofrecieron una inusual dádiva. No era un lugar en una escuela, ni una vacuna, ni maíz para tortillas. Ni siquiera era dinero. Era US$150 en cemento mezclado.

Empleados del programa social "Piso Firme" recorrían las vecindades más humildes en mezcladoras móviles de hormigón, se detenían frente a los hogares de las familias necesitadas y vertían la espesa mezcla directo en la sala.

Luego, le mostraban a los ocupantes cómo esparcir y alisar la superficie, y se aseguraban de que supieran cuánto tiempo dejarla secar.

Cuando los economistas estudiaron el programa encontraron que el concreto había mejorado dramáticamente la educación de los niños.

¿Cómo?

Antes de la llegada del hormigón, los pisos eran de tierra, en la que prosperaban los gusanos parásitos. Estos propagaban enfermedades que atrofiaban el crecimiento de los chicos y hacían que faltaran al colegio.

Como es mucho más fácil mantener limpios los pisos de concreto, los niños estaban más saludables y sus calificaciones mejoraron.

Vivir en un piso de tierra es desagradable por muchas otras razones: los economistas también notaron que los padres que vivían en los hogares participantes estaban más felices, menos estresados y menos propensos a la depresión.

Sin duda, US$150 bien invertidos.

En 2000, el gobernador de Coahuila Enrique Martínez y Martínez lanzó el programa Piso Firme

Para 2005 más de 34.000 casas tenían piso de concreto

tenían piso de concreto El presidente Felipe Calderón lo adoptó para más áreas de México

Para 2012 el número total de pisos de cemento instalados había alcanzado 2,7 millones

el número total de pisos de cemento instalados había alcanzado En 2006 una evaluación independiente reveló que los niños de menos de 6 años tenían menos parásitos, 13% menor prevalencia de diarrea y 20% menos anemia que los de hogares que no participaron en Piso Firme.

que los de hogares que no participaron en Piso Firme. Los niveles de depresión y estrés percibido de las madres se redujo en un 12,5% y 10,5% respectivamente.

Su marcada huella

Más allá de las vecindades pobres del estado de Coahuila, la reputación del hormigón es menos halagadora.

El concreto se ha convertido en un sinónimo de descuido ecológico: es hecho con arena, agua y cemento, y para producir este último se gasta mucha energía; el proceso además libera dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero.

Eso no sería tan problemático en sí -al fin y al cabo, la producción de acero necesita mucha más energía-. excepto que el mundo consume vastas cantidades de hormigón: 5 toneladas por persona al año.

Como resultado, la industria del cemento emite tanto gas invernadero como la aviación.

Sí y No

Arquitecturalmente, el concreto se asocia con estructuras desalmadas: feos edificios de oficinas para burócratas provinciales; parqueaderos de múltiples pisos con escaleras que huelen a orines.

Sin embargo, también puede modelarse de maneras que a mucha gente le parecen hermosas, como la Ópera de Sídney y la Catedral en Brasilia de Oscar Niemeyer.

Quizás no es sorprendente que el hormigón provoque emociones tan confusas.

Su naturaleza misma es difícil de... concretar.

"¿Es piedra? Sí y No", opinó el renombrado arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright en 1927.

"¿Es yeso? Sí y No. ¿Es un ladrillo o una baldosa? Sí y No. ¿Es hierro fundido? Sí y No", continuó.

¿Es un gran material para construir? Sí y Sí

Y eso ha sido reconocido durante miles de años, tal vez incluso desde los albores de la civilización humana.

Existe la teoría de que los primeros asentamientos, la primera vez que humanos se reunieron con otros que no fueran sus familiares -hace casi 12.000 años en Göbekli Tepe en el sur de la que hoy es Turquía- fue porque alguien había descubierto cómo hacer cemento, y por ende concreto. ("La historia del concreto" de Nick Gromicko y Kenton Shepard).

Ciertamente hace más de 8.000 años lo usaban comerciantes del desierto para hacer cisternas subterráneas secretas; algunas de ellas aún existen en Jordania y Siria.

Los micénicos hacían tumbas de hormigón hace más de 3.000 años, aquellas que aún se pueden visitar en el Peloponeso, Grecia.

Y los romanos lo tomaban muy en serio.

Usando cemento natural que encontraban en los depósitos de ceniza volcánica en Puteoli (nombre en latín -que significa pocitos- de la hoy Pozzuoli), cerca de Pompeya y el Monte Vesubio, construyeron sus acueductos y sus baños con concreto.

Si vas al Panteón en Roma, que pronto celebrará su cumpleaños número 1.900, dirige tu mirada hacia arriba para admirar el que por muchos siglos fue la cúpulamás grande del planeta.

Lo que verás es concreto. Es sorprendentemente moderno.

Lleno de contradicciones

Muchos edificios romanos de ladrillo desaparecieron hace tiempo, pero no porque los ladrillos mismos se deterioraron. Fueron despedazados, para usarlos en construcciones más modernas.

¿El concreto del Panteón? Una de las razones por las que ha sobrevivido por tanto tiempo es porque su estructura de concreto sólido es absolutamente inútil para cualquier otro propósito.

Los ladrillos pueden volverse a usar; el hormigón, no. Sólo puede reducirse a escombros.

Y la posibilidad de que eso suceda depende de cuán bien lo hicieron. El concreto mal hecho -demasiada arena, muy poco cemento- es una trampa mortal en un terremoto.

Pero si está bien hecho es impermeable, resistente a las tormentas y el fuego, fuerte y barato.

Esa es la contradicción fundamental del concreto: es increíblemente flexible cuando estás haciendo algo, totalmente inflexible una vez terminaste de hacerlo.