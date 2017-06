JORNADA ELECTORAL EN MÉXICO: Violencia en Veracruz y reñida contienda en el Estado de México

Los comicios para renovar 212 Alcaldías en Veracruz estuvieron marcados por la violencia preelectoral, con saldo de tres muertos, así como la compra de votos y la intimidación por parte de personas armadas durante la jornada cívica de ayer.

Previo a la elección fueron asesinados simpatizantes de Morena, PAN y Movimiento Ciudadano en Mixtla de Altamirano, Catemaco y Amatlán de Los Reyes, respectivamente.

Durante la madrugada de ayer se dio a conocer que fue baleado el candidato por Morena a la Alcaldía de Cosoleacaque, Andrés Mario Díaz Zúñiga.

Aunque no fue herido, fue atendido en un hospital por una crisis nerviosa. El vehículo en el que viajaba el morenista presentó impactos de bala en la puerta y en el estribo, lo cual llevó a la apertura de una investigación en la Fiscalía General del Estado.

El jueves se informó que el coordinador de campaña del candidato a la Alcaldía de PAN en Álamo, Jorge Hernández, fue plagiado.

En Cuichapa, Candelaria López Cárdenas, identificada como dirigente municipal del PAN, fue detenida por presuntamente comprar credenciales de elector y en su intento por darse a la fuga atropelló a un matrimonio.

Simpatizantes del PVEM denunciaron la presencia de personas armadas en los municipios de Playa Vicente, Huatusco, Misantla y Tamiahua.

En Jalacinco y Huiloapan de Ocampo candidatos de Morena acusaron amenazas para declinar por sus aspiraciones a gobernar esos Ayuntamientos.

Durante la jornada electoral se reportó el robo de boletas en Coatzacoalcos y la detención de un funcionario del INE en San Andrés Tuxtla en poder de ocho papeletas electorales, presuntamente robadas y utilizadas para la llamada operación "carrusel".

En los señalamientos de irregularidades, candidatos y operadores electorales denunciaron ante la Fepade la entrega de despensas y la compra de votos con dinero en efectivo que van de los mil hasta los 5 mil pesos.

La Fepade integró más de 200 denuncias por la comisión de presuntos delitos electorales, principalmente contra el PAN, PRD, PRI y Morena.

Presume INE éxito en jornada electoral

A pesar de que a las 14:10 horas el Instituto Nacional Electoral (INE) tenía registrados 575 incidentes en los cuatro estados donde se realizaron elecciones ordinarias, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, calificó de exitosa la jornada electoral de este domingo en cuatro entidades del País.

Entrevistado al término de la sesión extraordinaria del Consejo General, en la que se informó que de acuerdo con el último reporte se habían presentado 962 incidentes, el funcionario sostuvo que éstos fueron atendidos oportunamente y que ninguno de ellos fue grave.

"Como lo dijo el secretario ejecutivo (Edmundo Jacobo Molina), fue una jornada exitosa, los incidentes que hubo son incidentes que están en el rango, digamos, de incidencias de un proceso electoral, la capacidad de reacción y de atención de los mismos una vez más se probó oportuna y eficaz", señaló.

Córdova dijo que el hecho de que hayan logrado instalarse el 99.9 por ciento de las casillas, sólo dos de 3 mil 94 no fueron instaladas, evidencian la gran capacidad organizativa del Instituto.

Durante la sesión del Consejo, la senadora perredista Dolores Padierna contradijo la valoración de Jacobo Molina y sostuvo que la jornada electoral, por el cúmulo de irregularidades que hubo antes y durante la jornada electoral, no es ejemplar.

"Los incidentes fueron la regla, no la excepción, el escándalo se está llevando las notas, no la voluntad ciudadana, no la democracia y sus principios, no la transición pacífica que todos deseamos", aseveró.

El representante del PAN ante el Instituto, Francisco Gárate, dijo que durante el proceso electoral que se desarrolló en las cuatro entidades hubo irregularidades que no fueron atendidas por el árbitro electoral.

"Ante las evidencias que hemos tenido, evidencias que me parecen que han sido escandalosas en este proceso electoral: hay demasiadas evidencias en Nayarit, en Coahuila, en el Estado de México, me parece que la autoridad ha sido omisa, ha guardado silencio" acusó.

El representante suplente del PRI ante el Instituto, Alejandro Muñoz, sostuvo que los incidentes registrados son intrascendentes y que el más grave que hubo no fue cometido por el PRI, sino por el delegado de Morena en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, cuyo chofer fue detenido con un arma de fuego y con dinero en efectivo, con el que presuntamente pretendía comprar votos para la candidata morenista Delfina Gómez.

"Esta historia no es nueva, ya el domingo 19 de julio de 2015, también a colaboradores de él les encontraron una cantidad de un millón de pesos, en el estado de Chiapas, en Tapachula. Posteriormente, también fue detenido su director jurídico con una cantidad de 600 mil pesos, según para eventos culturales, tampoco fue aclarado", señaló.

Afirma PRI triunfos en Edomex y Coahuila

El PRI aseguró está noche que el supuesto triunfo de su partido en el Estado de México se concretó gracias al voto útil que ejercieron los ciudadanos en contra de Andrés Manuel López Obrador.

El líder del tricolor, Enrique Ochoa, reconoció que los electores votaron por su partido, a pesar de no ser su favorito, sólo para frenar evitar un triunfo de Morena.

Desde la sede nacional priista, adelantó que, con esos mismos votos, evitarán que el populismo gane las elecciones presidenciales del 2018.

"A los ciudadanos que votaron por nosotros, sin ser nosotros su primera opción, les decimos que entendimos su mensaje: juntos detuvimos el avance del populismo autoritario en el Estado de México", dijo.

"Y juntos lo volveremos a hacer con éxito en el 2018. México no merece ser Venezuela".

Acompañado de integrantes del CEN y de empleados que llenaron la sala de conferencias en calidad de porra, Ochoa sostuvo que el PRI ganó las elecciones en los Estados de México y Coahuila.

Advirtió, sin embargo, que en el caso de Nayarit esperará a tener más información sobre los resultados de la contienda, aunque confió en que el tricolor lleva la ventaja.