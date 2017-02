Esperan paisanos sin acta hasta 8 meses

La Cancillería tardó casi ocho meses en poner en marcha la expedición de actas de nacimiento extemporáneas para los connacionales que viven en el exterior, exhibieron hoy la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y organizaciones civiles.

En 2016, el Congreso reformó el Artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano para facultar a los consulados y embajadas a emitir esta documentación para los migrantes que viajaron fuera del territorio sin contar con ese documento de identidad.

La reforma fue promulgada por el Ejecutivo desde junio del año pasado, pero fue hasta este 17 de febrero cuando se puso en marcha.

Karen Mercado Ascencio, presidenta de Be Foundation lamentó la tardanza y pidió que ante las nuevas y agresivas políticas migratorias de Estados Unidos, el Gobierno mexicano no incurra en más burocratismo.

"Realmente es triste que esta situación haya tardado tanto, que hasta ahora se esté implementando y es por eso que, en estos tiempos tan complicados para nuestros connacionales en los Estados Unidos, urgimos a que la implementación de esta ley sea ·gil, pronta y expedita", expresó.

"Gracias a esta ley impulsada por Be Foundation, miles de personas que han vivido como doblemente invisibles o apátridas en los Estados Unidos tendrán finalmente garantizado el derecho a la identidad y a la gratuidad del registro de la primera acta de nacimiento".

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Gabriela Cuevas, informó que, de acuerdo con la ONU, alrededor del seis por ciento de los mexicanos no han sido registrados.

"Es decir que hay cerca de 10 millones de mexicanos y mexicanas que no fueron registrados y que, por tanto, no es solamente no contar, con un papel sino que no tiene cómo acreditar su identidad, su nombre, el de sus padres, su fecha y lugar de nacimiento, y decir: para el Estado, documentalmente no existe", señaló.