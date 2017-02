Dona FCH pensión; y AMLO lo minimiza

Mientras que el ex Presidente Felipe Calderón informó ayer que donará su pensión a la organización "Aquí nadie se rinde" de lucha contra el cáncer de niños, el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, desestimó el anuncio.

El ex mandatario explicó a través de una carta que había aceptado la pensión para sortear los intereses económicos que existen en México, aunque ahora avisó que dispone de otros ingresos con los cuales mantener a su familia.

"En lo personal, la he recibido porque nunca robé, ni tenía otro ingreso distinto al de servidor público y la necesitaba. Afortunadamente, ahora he tenido la posibilidad de dar conferencias y realizar otras actividades que me generan ingreso".

Calderón Hinojosa ha impartido conferencias desde que el dejó el cargo en 2012 -particularmente en materia ambiental, sobre todo en el extranjero-, pero en julio de 2016 fue nombrado miembro independiente del Consejo de Administración de la firma Avangrid, filial de la española Iberdrola.

Por la noche, en su cuenta de Twitter, López Obrador hizo notar que, anualmente, "mantener" a Calderón costará aun 50.8 millones de pesos frente a los 54.2 millones que recibiría con la pensión.

Con información del INAI, López Obrador presentó un cuadro con datos del personal civil que acompaña a Calderón y sus remuneraciones: 18 elementos civiles que, en conjunto perciben 14 millones de pesos al año.