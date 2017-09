Disputan en Oaxaca entrega de apoyos debido al conflicto en su repartición

La Alcaldesa de Juchitán, la perredista Gloria Sánchez, y los Gobiernos priistas federal y estatal, entraron en conflicto por el reparto de despensas a los damnificados del sismo.

Aquí los habitantes contrarios a la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (Cocei) y al perredismo acusaron a la Alcaldesa de acaparar los apoyos.

Incluso afirmaron que en una bodega ubicada en Infonavit Zapand˙, la Edil posee cientos de despensas desde hace cuatro meses, que fueron enviadas a este lugar por las inundaciones de mayo.

Por otra parte los del sol azteca y la Cocei acusaron que la mancuerna Alejandro Murat y Rosario Robles, Gobernador y titular de la Sedatu, han sido la fórmula para informar de los apoyos directos del Presidente Enrique Peña Nieto.

"Aquí hay dos temas. La Edil Gloria Sánchez quiere reelegirse y por el otro el PRI de Murat y Peña quieren recuperar Juchitán, no hay más, ese es el fondo de todo esto.

"Y mientras los juchitecos que se amuelen, primero esta· el 2018", dijo a Grupo REFORMA el Síndico de Juchitán, Manuel López Villalobos.

El domingo en las calles de Libertad y Belisario Domingo, ambos Murat y Robles prometieron despensas, sin la Edil presente.

Ayer, se unió a la mini gira de funcionarios federales la Alcaldesa. Pero cada uno prometió lo que quiso y cada parte se tomó la fotografía a su modo.

Peña aseguró que las despensas serían entregadas sin tintes políticos y a través del Ejército.

Los perredistas adujeron una posición cómoda del Gobierno priista de usar a las fuerzas armadas para sus fines electorales.

Para colmo en este concierto de desorganización, mandos del Ejército confiaron a este diario la inutilidad de esa guerra política.

"Por ese tipo de cosas trabajamos cuatro veces, hacemos seguridad, levantamos escombros, vemos la reconstrucción y además entregamos despensas, no se vale, no podemos estar en 41 municipios sólo porque estos señores no se ponen de acuerdo", indicó un mandó de la Ocaña Zona Militar.

"Es claro que el Gobierno federal esta· aislando al gobierno municipal a través del Ejército están canalizando el apoyo de toda Índole. Yo digo que eso obedece a una estrategia del Gobierno federal y estatal de aislar a un movimiento de izquierda", añadió el Síndico.

Acusó que la Edil de Juchitán esta· inactiva y sólo enfocada en centralizar la ayuda que llega desde varios puntos del país.

"Apenas ayer tuvimos una reunión para redireccionar el dinero y para comprar 10 mil despensas, el cabildo lo autorizó, pero ahora nos enteramos que esa entrega la hizo de manera facciosa.

"Juchitán está· controlado por grupos políticos de todos los colores, en este caso quién lo tiene reparte, quién no, no reparte ni recibe nada", afirmó el Síndico de Juchitán.

El funcionario expuso que la alcaldía tiene en sus arcas 65 millones de pesos que llegaron desde mayo por impuestos de uso de suelo y permisos para el parque eólico.

El cabildo decidió usarlo para rubros como salud, seguridad y programas sociales.

La ˙nica decisión unánime a mano alzada ha sido comprar 10 mil despensas.

"Eso mitiga un día. Y eso que no debieran ser 10 mil sino 40 mil o 60 mil despensas, pero a ver, porqué los 65 millones no se usa para un programa de reconstrucción de vivienda, pero no aceptan esa propuesta, se cierran, por sus intereses políticos", reprochó el síndico.