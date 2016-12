Descarta Guevara otorgar el perdón

La senadora Ana Gabriela Guevara descartó que vaya a otorgar el perdón o permitir la figura jurídica de la mediación en el proceso judicial contra las personas que le propinaron una golpiza tras un incidente vial.

Tras acudir a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en el Estado de México, afirmó que esperará que su caso se lleve hasta las ˙últimas consecuencias jurídicas y que un juez dicte sentencia a los victimarios.

"Hasta que el juez lo determine, yo mientras tanto seguiré adelante y yo ni me voy a a mediar y tampoco doy el perdón.

"Yo voy a ser prudente y paciente de que la autoridad va a hacer su trabajo y una vez que caiga esto a manos de un juez y el juez determine cuál va a ser la pena o cuáles serían los delitos que se les imputen", afirmó la legisladora.

Guevara acudió ayer a las instalaciones de la PGR para identificar el vehículo en el que viajaban sus presuntos agresores y, tras salir de la diligencia, confirmó que la camioneta es la correcta.

La también medallista olímpica explicó que como parte de su visita a la delegación conoció los avances de la investigación de su caso e indicó que no recibió una llamada del Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, tras los hechos ocurridos y que las autoridades judiciales mexiquenses estuvieron al pendiente de su caso sólo los primeros días.

"Recibí la atención los primeros días, no he tenido respuesta de ellos, repito, hay avances sustantivos en el tema y espero que se pueda llegar hasta la ˙última consecuencia, no quisiera yo emitir un juicio personal", expresó.

La senadora reconoció a Fabián España Moya, un ex policía del Estado de México, como uno de sus presuntos agresores durante el incidente registrado el 18 de diciembre.

España Moya estaba adscrito en la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México. Renunció en forma voluntaria el pasado 1 de julio.