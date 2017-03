Deja deportación 'daños colaterales' en México

El nuevo director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), Juan Carlos Mendoza Sánchez, alertó que existen casos de mexicanos indocumentados que fueron deportados de Estados Unidos porque los encontraron en compañía de otros migrantes con antecedentes penales.

Expuso que hay paisanos que se sufrieron un "daño colateral" en una detención de personas que cumplen con los lineamientos que puso en marcha la Administración de Donald Trump para controlar y reducir la migración.

- ¿En sus visitas a los centros de detención en Estados Unidos, qué ha notado?

De las ˙últimas visitas que he hecho a los centros de detención se empezaba a notar ya un crecimiento de deportaciones, aunque no hay detenciones arbitrarias. Vimos mucha gente que tiene una orden de salida o un número importante de personas que estaban saliendo de la cárcel, esas personas son la prioridad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en eso sí están muy duros.

- ¿QuÈ situaciones particulares o diferentes han notado?

Cuando el ICE va a buscar a una persona que es una de sus prioridades llega a una casa, ahí vienen los daños colaterales, porque pueden llevarse no sólo al que van a buscar, sino al resto (de paisanos que estén en ese momento). Sobre todo si la persona que van a buscar está· catalogada con la etiqueta de criminal pues no saben si los que viven con esta persona son cómplices.

A la hora que llegan, los interrogan y evidentemente descubren que son indocumentados y el ICE, como autoridad, pues termina por llevárselos. Pero no hay un crecimiento alarmante, por supuesto empieza a crecer, pero todavía no llega a un crecimiento y no hay de esos retenes para andar cazando indocumentados.

-¿Es importante alertar a la población de estos casos?

Hay daños colaterales. Vimos pocos casos. Llega a pasar y puede pasar. Eso puede pasar y es importante que la gente lo sepa. Si van a buscar a alguien, ahora sí, literalmente los están comenzando a cazar, porque a muchos de ellos los detienen en sus casas, en sus trabajos. Pero van por ellos. No hay redadas así masivas, no es una figura que se esté desarrollando en Estados Unidos.

Es importante que si tiene una orden de salida, esa persona debe de estar consciente que es una prioridad de deportación. Van a ir por Él, de eso no hay duda, entonces sí puede afectar a sus amigos o a su familia.

- ¿Qué lineamientos son los que principalmente no cumplen los mexicanos y por los cuales son buscados para ser deportados?

Lo que los pone contra la pared son los criterios que adoptó ya la Administración en sus famosos lineamientos para poner en marcha las instrucciones de las ”órdenes Ejecutivas del 25 de enero. Porque entonces ahí sí es motivo de una deportación el hecho de cositas: si usaste un número social falso, si hiciste un trámite que no te correspondía por ser indocumentado, cualquier cosita que tenga que ver con un engaño de autoridad es una prioridad de deportación.

En mis ˙últimas visitas a los centros de detención migratoria, y es un problema que le toca al Instituto hacer campañas, es mucha gente que termina deportada por haber manejado bajo la influencia del alcohol. O también por temas de violencia doméstica. Cambiaron las prioridades, entonces eso es lo que tiene que entender la población. Esto es un problema generalizado en la comunidad latina.