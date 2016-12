Convocan a políticos de EEUU a cita de cónsules

Políticos republicanos y demócratas participarán en la próxima Reunión Anual de Embajadores y Cónsules (REC), a celebrarse del 9 al 11 de enero en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

De acuerdo con el programa del evento que encabezar· la Canciller Claudia Ruiz Massieu, están previstas dos videoconferencias con ex secretarios de Estado de EU: Madeleine Albright, de la administración Clinton, y Henry Kissinger, bajo la gestión de Nixon.

En la reunión, a celebrarse 10 días antes de la toma de posesión de Donald Trump, participarán del lado republicano, Susana Martínez, Gobernadora de Nuevo México; Matt Salmon, congresista local por Arizona, y John Suthers, alcalde de Colorado Springs.

Por el demócrata estarán Pat Quinn, ex Gobernador de Illinois; Joaquín Castro, congresista; Tom Daschle, ex senador por Dakota del Sur, y Gil Cedillo, ex legislador local de California.

Ambos mesas discutirán el papel de los actores subnacionales en la definición de las políticas estadounidenses.

En un tercer espacio, representantes de organizaciones de México, Estados Unidos y Canadá· dialogarán sobre los nuevos pilares para profundizar la integración de la región de América del Norte.

Por México participar· Luis Rubio, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales; por Estados Unidos, Kim Holmes, de la Herritage Foundation, y de Canadá·, Colin Robertson, del Canadian Global Affairs Institute.

Embajadores y cónsules comenzarán la REC con una conferencia de la Canciller, el lunes 8 de enero, y por la tarde se trasladarán al Palacio Nacional, donde sostendrán un "diálogo interactivo" con el Presidente Enrique Peña Nieto, quien posteriormente ofrecer· una comida.

El miércoles se presentarán los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; Hacienda, José Antonio Meade, y Economía, Ildefonso Guajardo, así como los titulares de Defensa y Marina, Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón.

En el programa se contempla también un panel sobre la presencia de México en Centroamérica y otro sobre la relación con Asia.