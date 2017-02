Amparan a Elba por prisión domiciliaria

Un Tribunal Federal concedió un amparo que abre al menos una posibilidad para que en unos días Elba Esther Gordillo obtenga la prisión domiciliaria.

El Quinto Tribunal Colegiado confirmó una demanda de garantía a la maestra que ordena a un magistrado federal determinar nuevamente la procedencia de este beneficio, apegándose a los requisitos legales.

"Este amparo fue concedido por los magistrados del colegiado en forma unánime y confirma el fallo del Tercer Tribunal Unitario dictado en febrero de 2016 en el cual declaró inconstitucional el argumento empleado para negarle la prisión domiciliaria", dijo Marco Antonio del Toro, abogado de la maestra, al término de la sesión del colegiado.

"Al invalidar dicho argumento, que consistía en que no podían concederle el beneficio porque no había cumplido los 70 años de edad cuando se orden su aprehensión, entonces el efecto necesariamente es que debe concederse la prisión domiciliaria".

Tras dicha resolución, el expediente regresar· al Primer Tribunal Unitario, para que se pronuncie otra vez respecto a si procede o no que Gordillo continúe su proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero en su departamento del Club de Golf Bosques de Santa Fe.

En esta resolución, el titular de dicho tribunal ya no podrá· utilizar el mismo argumento que empleó hace más de un año para negarle este beneficio. Es decir, ya no podrá· considerar que es improcedente la prisión domiciliaria para Elba, por no haber tenido 70 años de edad cuando se ordenó su aprehensión en febrero de 2013.