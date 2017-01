Alerta tensión México-EEUU

Politólogos e historiadores señalan que la actual ha sido la peor etapa de la relación bilateral, por lo menos desde la expropiación petrolera; llaman al Gobierno a redefinir su postura para hacer frente a la actual crisis y a conducirse con seguridad y sin complejos ante el vecino país.

'Hemos sido vecinos muy estables'

Nunca había habido un Presidente de los Estados Unidos con el grado de incompetencia de Donald Trump, con tal fijación por México e inmadurez emocional, opinó Rafael Fernández de Castro.

"En todo el siglo 20, no hubo un Presidente de Estados Unidos que no fuera sensible a la estabilidad de México. Y este es un Presidente al que no le interesa la estabilidad de Estados Unidos y tampoco la de su vecino. Se le olvida que Estados Unidos ha sido bendecido porque Canadá· y México hemos sido dos vecinos muy estables y muy confiables", estimó el Jefe del Departamento Académico de Estudios Internacionales del ITAM.

Trump, alertó, esta· causando inestabilidad económica y financiera con sus caprichos.

Ante el panorama, el especialista consideró que se deben mantener las conversaciones que abrieron el Canciller Luis Videgaray y el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y aprovechar el canal de comunicación con el yerno de Trump, Jared Kushner.

"Hay que insistir en la interdependencia económica de México y Estados Unidos, y que si a México le va mal, eso afecta a Estados Unidos y viceversa. Ese es el mensaje que hay que dar una y otra vez", afirmó.