Afecta sismo a chinampas en Xochimilco

Ángel Avalos tiene un chinampa de 100 metros largo por 20 metros de ancho, 26 metros de ella se hundieron y formaron grietas.

Esto afectó la cosecha de lechugas. Sin embargo, ninguna autoridad se ha presentado en San Gregorio Atlapulco para dictaminar la gravedad del hundimiento.

El problema de Avalos se repite en decenas de productores.

"Se abrió la grieta, lo único que pedimos, si hay la posibilidad, es que nos ayudaran a rellenar. La cosecha aquí se perdió.

"La tierra es nuestra fuente de trabajo, de ahí nos mantenemos, sino se vende, de ahí sacamos para comer unas verdolagas o espinacas o acelgas o lechugas", expresó Avalos.

Al mes, producía de 3 mil a 4 mil piezas que vendía en la Central de Abastos de Iztapalapa.

Ha dejado de pisar el terreno que se hundió y dejó de cultivar

Junto con su familia, sembraba seis tipos de lechugas, como verdolagas o espinacas.

"Aquí en el campo se siente muy feo el sismo, pensamos que era casi el fin del mundo, era como un zig zag la tierra y se sumió.

"No ha venido el Gobierno a analizar la tierra, ni un dictamen, han pasado varios, les he dicho si no van a sacar fotos y me responden: 'ahorita pasamos'", lamentó.

Las autoridades de la delegación Xochimilco y de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades no cuentan todavía con un censo de chinamperos afectados por el sismo.

Además la Delegación indicó que se pospuso la revisión en la zona patrimonio de la demacración.