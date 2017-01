El hecho de advertir o amenazar al presidente Peña Nieto de que si no venía a Washington (31 de enero) con la intención de pagar el muro, mejor que ni viajara, es el colmo de lo que se puede esperar de una relación bilateral de dos países vecinos y que se dicen amigos. No olvidemos que México es el segundo socio comercial de Estados Unidos y por lo menos se espera un poco de respeto, pero no lo hubo.

Es por eso que las redes sociales se empezaron llenar con cometarios por parte de funcionarios y el pueblo mexicano, pidiéndole al presidente que no fuera a la reunión y si, no irá.

Aquí le presentamos unos memes que por supuesto, no se podían hacer esperar.

Memes de la reunión cancelada de Donald Trump con Peña Nieto Redes sociales. Redes sociales.

