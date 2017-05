En su día, madres de desaparecidos marcharon en Tamaulipas

Un contingente de madres de hijos desaparecidos marchó en esta capital, en reclamo para que las autoridades encuentren a sus familiares y por la fecha emblemática que representa el 10 de mayo.

La protesta inició a las 18:30 horas, en la Plaza Hidalgo, en pleno Centro de la Ciudad, se avanzó por varias cuadras, hasta llegar a su destino.

Durante la caminata, el contingente de unas 50 madres que arribó de varias partes del Estado, hizo coro para gritar consignas por sus hijos desaparecidos.

Comunicado de las madres de hijas e hijos, víctimas de desaparición en Nuevo León y Tamaulipas (Amores). https://t.co/LTCQmjgste pic.twitter.com/g5xikvkRkZ — Toño Hernández (@tonyo_hernandez) May 10, 2017

"Hijo, escucha, tu madre está en la lucha", "Vivos se los llevaron, vivos los queremos", "Únete, únete, que tu hijo puede ser", se dejó escuchar a lo largo de la marcha.

El grupo subió por la calle Hidalgo, la arteria principal de la Ciudad y llegaron a la plaza Juárez, a un costado del Palacio de Gobierno.

Enseguida se dirigieron al inmueble de donde se ubica la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito, en el 15 y 16 Juárez.

En ese lugar expusieron una muestra de tejidos con los nombres y algunas imágenes de sus hijos.

Guillermo Gutiérrez Riestra, representante del Colectivo de Familiares y Personas Desaparecidas de Tamaulipas y uno de los organizadores, dijo, que en este momento no es posible festejar el Día de las Madres en la entidad.

"Y esta marcha es parte de una marcha nacional que se hace en el país y éste es el sexto año consecutivo, donde expresamos que no hay nada que celebrar, mientras haya un desaparecido, mientras haya una silla en la mesa", cuestionó.

Riestra precisó que el Gobierno del Estado reconoce unos seis desaparecidos, en tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo que había otro 2 mil casos para un total de 8 mil, según cifras oficiales.

"Pero digamos lo que no está registrado, lo que llamamos cifras negras es incalculable, yo pienso que el problema los ha rebasado, por eso no tienen una respuesta y no hay por parte del Gobernador, una disposición absoluta de resolver el problema", indicó.

Esta marcha, dijo, se realiza por sexto año consecutivo en el país, a la que Tamaulipas se suma como es costumbre.