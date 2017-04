Lo seduce la maldad

Forastero no sólo tenía la lucha libre como opción, también estaba el béisbol entre sus posibilidades.

Sus tíos son los Hermanos Dinamita, pero por parte de la familia de su padre, el pelotero de Grandes Ligas, Armando Reynoso, también es su tío, por lo que tuvo que decidirse entre alguno de los dos.

De niño practicaba ambos deportes hasta que llegó el momento de tener que irse a un solo lado y eligió el pancracio.

Al igual que sus primos Cuatrero y Forastero comenzó a entrenar con Universo 2000 y, el ver que algunos de los alumnos no aguantaban el ritmo del entrenamiento, lo motivó a no claudicar.

"Mis primos ya estaban en Guadalajara y un día me jalaron para hacer una prueba. Empecé como técnico con el personaje de Ave Inmortal, pero mi tío Jesús me decía que estaba muy feo y me bautizó como Forastero", comentó.

A los dos meses de intensos entrenamientos, el rudo formó una tercia con sus primos en Guadalajara, este trío hizo temblar a sus rivales y hoy en el Capital mantienen el mismo formato, causar dolor y terror a su rivales.

"Hoy sueño con sobresalir, ser estrella en México, Japón, Estados Unidos, donde se me dé la oportunidad", aseguró

Lejos de comenzar su carrera con el apapacho de ser herederos, tuvieron que picar piedra y arrancaron desde cero, luchando en las primeras batallas.

Sabe que el camino no será fácil, pero está seguro de que no defraudará a la gente, la cual espera mucho de estos nuevos Dinamita.

Su paso al estrellato se está consolidando:

Nombre: Forastero

Lugar de nacimiento: Lagos de Moreno, Jalisco

Peso: 92 kilos

Estatura: 1.82 metros

Maestros: Universo 2000, Último Guerrero, Franco Colombo y Virus

En la lucha: 6 años