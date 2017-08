México dice que no renegociará el NAFTA con el presidente Trump vía Twitter

México no renegociará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés) ni ningún otro aspecto de su relación con los Estados Unidos a través de las redes sociales o la prensa, declaró el gobierno de ese país el domingo último.

La Ciudad de México emitió el comunicado en aparente respuesta a una serie de tuits provocativos publicados por el presidente Trump este domingo, en los cuales calificó al NAFTA como “el peor acuerdo comercial jamás realizado”, argumentó que México y Canadá estaban siendo “muy difíciles” y concluyó que “debemos finalizar” el pacto trinacional.

Durante la campaña presidencial, Trump repetidamente atacó el NAFTA, que tomó efecto el 1º de enero de 1994 y eliminó en gran medida las barreras comerciales entre los EE.UU., México y Canadá. El acuerdo comercial, según el primer mandatario, causó la pérdida de empleos en los EE.UU. a favor de México, y ocasionó el cierre de fábricas en el país.

Pero, una vez en el cargo, Trump eligió no moverse rápidamente para cancelar el trato. En lugar de ello aceptó un complejo proceso de renegociación tripartito.

Muchos consideraron la última descarga de Trump en Twitter como un truco de negociación antes de la segunda ronda de conversaciones por el tema, que se llevará a cabo en la Ciudad de México del 1º al 5 de septiembre.

Varios sectores económicos de los EE.UU., entre ellos la agricultura y la fabricación automotriz, se han beneficiado considerablemente con el NAFTA y expresaron preocupaciones a la administración Trump acerca de una posible desaparición del acuerdo comercial. Sin embargo, el presidente siguió amenazando con cancelarlo.

En otro mensaje por Twitter, publicado el domingo por la mañana, Trump calificó a México como “una de las naciones con mayor índice de delitos en el mundo”, y agregó: “Debemos contar con EL MURO. México pagará mediante el reembolso o de otra forma”.

Construir una pared fronteriza -y hacer que México pague su enorme costo- estuvo entre las promesas centrales de la campaña electoral de Trump y fue muy popular entre muchos de sus seguidores. En México, la idea fue condenada ampliamente.

En su comunicado de prensa, emitido el domingo, México reiteró que no tiene intención de financiar el muro propuesto por el presidente estadounidense, que se extendería casi 2,000 millas a lo largo de la frontera entre ambos países. “Nuestra nación no pagará, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, por una pared o barrera física que se construya en el territorio de los EE.UU., a lo largo del límite con México”, aseveró el gobierno de ese país. “Esta decisión no es parte de una estrategia de negociación mexicana, sino un principio de soberanía y dignidad nacional”.

En cuanto a la violencia en México, el gobierno de la nación vecina citó la “alta demanda” de drogas que existe en los EE.UU. como la clave de la continua agitación al sur de la frontera. Grandes cantidades de cocaína, heroína y otros narcóticos se contrabandean hacia el norte vía territorio mexicano. Los dos países deben trabajar en conjunto para reducir la actividad criminal, afirmó. “Las organizaciones criminales internacionales han causado la muerte de miles de mexicanos, entre ellos miembros de las fuerzas armadas y policías, y también de miles de ciudadanos estadounidenses”, resaltó el gobierno mexicano. “Sólo con una base de principios de responsabilidad compartida, trabajo en equipo y confianza mutua seremos capaces de enfrentar este desafío”.

Traducción: Valeria Agis

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí