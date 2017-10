En un pueblo de México lloran la muerte de una pequeña después del sismo y se pregunta por qué la ayuda tardó tanto en llegar

Ninguna ambulancia llegó a la escena. Algunos parientes condujeron al marido, a través del tránsito pesado, a distintos hospitales, donde los médicos le vendaron la pierna herida pero no pudieron operarlo. Cuando llegó al tercer hospital, sus signos vitales se desvanecieron. Los doctores optaron por amputar el pie derecho del hombre, que cultiva lechuga para ganarse la vida.

Hoy, los escombros del muro y otras estructuras dañadas ya han sido despejados, en gran medida. Los niños juegan fútbol en la plaza frente a la iglesia, que perdió un campanario durante el sismo. Los camiones cisterna de la armada brindan agua a la gente, y las tropas mantienen la seguridad en las calles. Grupos de ayuda entregan alimentos, prendas, juguetes y otros artículos. Aun así, muchos parecen aturdidos. Los residentes vagan como fantasmas, con sus barbijos contra el polvo. Decenas de edificios están dañados.

El viernes, la familia realizó un funeral para Naomi. Los parientes llevaban una foto escolar de la pequeña; su madre tenía su muñeca favorita. Después de ello, hicieron una procesión hasta la tumba. En el sitio, los dolientes colocaron una cruz, la muñeca, ramos de flores y varios globos, entre ellos algunos con princesas de Disney.

Luego de las oraciones, quienes se habían acercado dieron tres hurras para Naomi. “He sufrido mis pérdidas, pero también lo han hecho muchos otros”, expresó la madre, ya desde su hogar, donde un santuario exponía muchos recuerdos de la niña, como su pijama, algunas fotos y un globo blanco con un dibujo de la Torre Eiffel. “Mi dolor es el dolor de mi pueblo, de mi gente”.

Su marido no asistió al funeral; estaba todavía bajo tratamiento médico. “Junto con sus dolencias físicas, está emocionalmente destruido”, afirmó su mujer. “Se siente culpable por la muerte de la niña. Le digo todo el tiempo que él hizo lo que pudo, que no es su culpa, pero no puede quedarse tranquilo. No ha parado de llorar y gritar. Estos han sido los peores días de nuestras vidas”.

Traducción: Valeria Agis

