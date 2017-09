El final de DACA sería "una gran victoria para México", dice el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray

No sé de ningún país que esté dispuesto a enviar a médicos, contadores, o abogados a otro país. Eso es sólo una transferencia de capital humano. Tener a estos jóvenes sería una gran victoria para México, porque son jóvenes respetuosos de la ley, creativos, llenos de energía y bien entrenados. Todos ellos tienen un diploma de escuela secundaria. Y la mayoría de ellos tienen estudios universitarios. Sería una gran pérdida para los Estados Unidos, en particular para la economía estadounidense.

Usted no puede tener un enfoque simplista en esto. Sí, algunos trabajos se han trasladado a México [pero] algunos trabajos se crean debido al comercio con México. En general, un número sustancial de empleos en la agricultura, en la manufactura, dependen de tener acceso al mercado mexicano. ¿Cuál sería el futuro de México sin el TLCAN? Ciertamente México es mejor con el NAFTA que sin él. Pero no es el fin del mundo si el NAFTA no permanece. Seguiremos haciendo negocios con los Estados Unidos no sólo a través de las reglas del TLCAN, a través de la Organización Mundial del Comercio, como hacen muchos países. Probablemente estaremos buscando otros arreglos, expandiendo otras relaciones comerciales incluyendo Brasil, Asia y Europa. Así que tenemos un plan de contingencia.

El tratado puede ser mejor de muchas maneras. Reconocemos que se trata de un tratado relativamente antiguo - 25 años desde que fue negociado, 23 desde que fue promulgado. El mundo ha cambiado. Hemos aprendido mucho haciendo otros acuerdos. Por lo tanto, se puede fortalecer de una manera que sea muy positiva para las tres economías, al introducir normas mejores para cosas como el medio ambiente, el trabajo, la protección de la propiedad intelectual, introduciendo cosas que fueron excluidas del tratado original, energía o cosas que no existían, como todo lo relacionado con Internet y el comercio electrónico.

Se reduciría el margen político para continuar el apoyo en todas estas tareas. Cualquier gobierno mexicano enfrentaría una fuerte presión de la opinión pública cuestionando cualquier tipo de cooperación con un gobierno de Estados Unidos que no está dispuesto a cooperar con México en otras áreas.

Pienso que sí. Absolutamente. No estamos en el punto de no retorno.

Las generaciones más jóvenes de mexicanos no son antiamericanas. Por el contrario, [se sienten] muy bien con la relación binacional, les gusta la cultura americana y los bienes americanos. Tal vez [hubo algunos problemas] para las generaciones de mis padres y abuelos. Pero ya no es así. Por eso el hecho de que haya esta posición de la Casa Blanca hacia México, ciertamente es un poco de contraste.

Hay algunas cosas que afortunadamente el presidente Trump ya no está diciendo - cosas que dijo como candidato. Pero todavía hay algo de negatividad en las cosas que dice sobre México. El tono no es tan agresivo como lo fue, pero mucha gente en México recuerda lo que dijo durante la campaña. Eso todavía está allí y se refuerza de vez en cuando.

Creo que hemos sido capaces de establecer buenas relaciones con la gente en el equipo del presidente Trump y eso nos da la oportunidad de tener una relación mejor de lo que la mayoríade la gente cree. Y estamos trabajando en ello en muchos frentes, especialmente en el comercio. Pero no puedo decir que estos no son tiempos difíciles.

(Associated Press)

El secretario de Estado Rex Tillerson, a la izquierda, saluda al canciller mexicano Luis Videgaray Caso en el Ministerio de Relaciones Exteriores en la ciudad de México. (Rebecca Blackwell / Associated Press)

El secretario de Estado Rex Tillerson, a la izquierda, saluda al canciller mexicano Luis Videgaray Caso en el Ministerio de Relaciones Exteriores en la ciudad de México. (Rebecca Blackwell / Associated Press)

Associated Press

Somos socios y somos amigos. Y una cosa que ninguno de nosotros puede hacer es alejarse el uno del otro. Así que no importa cuál sea el ambiente político a ambos lados de la frontera, tenemos que encontrar una manera de trabajar juntos.

Pero México no ha perdido la esperanza de que las relaciones puedan mejorar, dijo su secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.

Los Angeles Times Inmigrantes activistas de los derechos de los inmigrantes se manifiestan el 10 de septiembre a favor del programa DACA. (Eugene Garcia / Agencia Europea de Prensa) Inmigrantes activistas de los derechos de los inmigrantes se manifiestan el 10 de septiembre a favor del programa DACA. (Eugene Garcia / Agencia Europea de Prensa) (Los Angeles Times) (Los Angeles Times)

En un momento en que hay una verdadera escasez de mano de obra en los Estados Unidos, es difícil entender por qué usted quiere enviar fuera del país este capital humano de gran talento. Pero para nosotros, no importa si es la economía mexicana la que gana y la economía de los Estados Unidos la que pierde. Lo que realmente importa es lo que estos jóvenes quieren, y lo que quieren es quedarse. Y por una simple razón. Este es el país donde crecieron. Ellos están orgullosos de su origen y herencia mexicana, pero se sienten americanos y quieren quedarse.

¿Por qué deberían los estadounidenses acoger a las personas que vinieron aquí ilegalmente?

Reglas son reglas, pero tener algunas de estas personas protegidas por DACA, podría ayudar a traer inversiones a los EE.UU. que crearían una gran cantidad de puestos de trabajo, incluso para los que se quejan.

¿Qué tipo de arreglos se están haciendo para integrar a los deportados con DACA si tienen que regresar a México?

Nos centramos en algunas cosas. En primer lugar, la educación. Estamos cambiando las leyes para que los certificados educativos emitidos en los Estados Unidos sean inmediatamente reconocidos por las instituciones mexicanas, por lo que no tendrán problemas. Si son contadores o médicos pueden tener un trabajo en México.

En segundo lugar, nos aseguramos de tener espacios en todas las universidades públicas de los 32 estados para ofrecer todas las oportunidades educativas para las personas con DACA que quieren continuar su educación en México.

Tercero, junto con el sector privado, nuestra Secretaría del Trabajo está elaborando una lista de oportunidades de trabajo que son adecuadas a sus habilidades.

Es muy atractivo tener gente universitaria, de habla inglesa y muchas empresas en México están buscando ese perfil de personas. Y a través de nuestros programas sociales y nuestra red social, nos aseguramos de que si vienen, tendrán cobertura de salud, serían elegibles para préstamos patrocinados por el Estado y, en general, todo el conjunto de beneficios que proporcionan los programas sociales en México.

¿Es el deseo del Presidente Trump de construir un muro entre los Estados Unidos y que México lo pague, cuál es su posición al respecto?

El muro no es una cuestión bilateral. No es algo que discutamos con el gobierno estadounidense. Cada país tiene el derecho soberano de proteger sus fronteras, de la mejor manera que consideren conveniente.

Así que cuando nos reunimos con representantes de los Estados Unidos nunca discutimos el muro. Obviamente no nos gusta la idea de un muro. No es un gesto amistoso. Y mi opinión personal es que tal vez ni siquiera funcione para los propósitos para los que está destinado. Pero no hay absolutamente ninguna posibilidad de que México contribuya a la financiación de una barrera entre nuestros países.

Y como hemos dicho muchas veces antes, en esto no hay posibilidades de negociación. Eso no es una estrategia de negociación. Nuestra posición se basa en el principio, en nuestra soberanía y en nuestra dignidad. Y eso no cambiará.

¿Pero debe haber interés compartido en tener una frontera segura?

Queremos ver la frontera tan segura como sea posible para detener los flujos ilegales en ambos sentidos, incluyendo las armas que se envían ilegalmente a México, incluyendo el efectivo estadounidense que pasa a manos de los cárteles [de la droga] y crea mucha violencia tanto en Estados Unidos como en México.

Así que definitivamente tenemos interés en tener una frontera segura. Pero no una pared. Si el gobierno de los Estados Unidos quiere entablar una seria conversación sobre la seguridad fronteriza, estamos absolutamente abiertos a eso.

¿Qué se puede hacer para que las relaciones entre los Estados Unidos y México vuelvan a un punto normal?

Tenemos que tener un buen acuerdo sobre el comercio que obviamente incluye a Canadá. Nuestra cooperación en materia de seguridad debe basarse en el principio de responsabilidad compartida. Tenemos que dejar de culparnos unos a otros por los problemas de seguridad, del narcotráfico y de las organizaciones criminales internacionales, y creo que estamos en buen camino. Tenemos que cooperar más en Centroamérica. Es un hecho que muchos flujos migratorios que estamos viendo en los Estados Unidos a través de México provienen de Centroamérica. Algunos estadounidenses tienen estereotipos sobre México y los mexicanos.

Los Angeles Times Trump amenazó desde su campaña que haría que México pagara el costo de un muro fronterizo entre las dos naciones. Trump amenazó desde su campaña que haría que México pagara el costo de un muro fronterizo entre las dos naciones. (Los Angeles Times) (Los Angeles Times)

¿Qué es lo que esas personas necesitan saber?

Muchas personas no saben que tienen un trabajo porque están vendiendo cosas a México y a los mexicanos. Hay una importante capital mexicano en los Estados Unidos. Hay muchas empresas que son de propiedad mexicana que han invertido en Estados Unidos, y las empresas mexicanas crean empleos en los Estados Unidos para los estadounidenses, no para los mexicanos. El hecho es que hay muchas cosas buenas acerca de la relación entre Estados Unidos y México que suceden en todo Estados Unidos.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí