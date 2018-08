La regadera: Un baño de dignidad que se ofrece en Tijuana a personas sin techo

A partir de agosto, quienes viven en la calle en Tijuana tendrán la oportunidad de recuperar un derecho universal que algunos habían perdido: acceso al agua.

Este mes entrará en funciones La Regadera, un proyecto en Tijuana que consiste en baños completos portátiles con regaderas a la mano de quien más lo necesite, sin ningún costo.

La directora de la Iglesia Cristiana Ancla, Bethsabé Sandoval, y su colaborador Felipe Garza, viajaron en diciembre pasado a Los Ángeles, California, para conocer: Lavamae, un servicio de regaderas y baño gratuito para indigentes, el cual será replicado en Tijuana.

Garza recuerda que durante su visita a la ciudad estadounidense observaban la fila de gente que esperaba usar los baños móviles.

Ahí miraron a un hombre cuando llegó y se bajó del carro, se paró a un costado de la línea de personas y luego le preguntaron que si usaría alguna de las regaderas.

“No, yo no vengo a bañarme, yo aquí me bañaba, pero gracias a esto me he casado, tengo casa, trabajo. Cuando yo me bañaba podía ir a pedir trabajo limpio”, les respondió, recuerda Garza.

Adrián Sarabia Bethsabé Sandoval y Felipe Garza, fundadores del proyecto La Regadera en Tijuana.

La directora de la Iglesia Ancla dijo que esa fue una de las historias que más le impactó, porque ese mismo hombre ahora bien vestido regresó ese día a la caja de tráiler que un día fue su propia regadera, y lo hizo para donar a otros que, como alguna vez fue su caso, necesitan del apoyo de alguien más para simplemente tener acceso a un derecho universal: agua.

Sandoval explicó que el proyecto Lavamae es uno de los dos que actualmente funcionan en América, uno en Costa Rica y el de Estados Unidos, pero entre los dos han inspirado para que un tercero entre en funciones el próximo 25 de agosto en la frontera norte de México: Tijuana. Será el primero del país, de acuerdo con Sandoval.

“Nos inspiraron a hacer lo mejor que podíamos”, dijo Sandoval.

La iglesia a la que Sandoval pertenece realiza trabajo social. Entregan comida y ropa; organizan actividades sociales con grupos vulnerables como los migrantes o víctimas de violencia.

Al pensar en cuál era una de las mayores necesidades que aún faltaban por resolver, llegaron a la conclusión de que algo tan básico como el agua era la clave.

Sandoval no estuvo sola en el proyecto, Felipe Garza, su colaborador, también se sumó al esfuerzo como director del proyecto La Regadera. Junto con otros voluntarios de la iglesia comenzaron a buscar y primero encontraron una idea ya puesta en marcha en Costa Rica, la intención era ir a ese país para conocer cómo funcionaba y aprender, hasta que hallaron Lavamae en Los Ángeles.

Ya en ese lugar, conocieron desde los cimientos del proyecto, el trabajo de los voluntarios y la mecánica, hasta las historias de decenas de personas y la posibilidad de transformar la vida de la gente que vive en la calle y no tiene un baño donde asearse.

“Algo tan básico como un baño puede devolverle la dignidad a una persona”, aseguró Sandoval. “Para ellos, es como escuchar una voz al final del túnel”.

Adrián Sarabia La unidad del proyecto La Regadera en Tijuana tuvo un costo de 20 mil dólares. La unidad del proyecto La Regadera en Tijuana tuvo un costo de 20 mil dólares. (Adrián Sarabia)

Adaptar el proyecto no fue sencillo porque primero tuvieron que conseguir el dinero, aunque al pedir el apoyo de la comunidad cristiana la respuesta fue abrumadora, recuerda Sandoval.

Hubo quienes dieron dinero y los que no lo tenían trabajaban y aportaban su fuerza; también había voluntarios que regalaron su talento para la causa, ingenieros que participaron en el diseño o eléctricistas que ayudaron con la iluminación.

“La diferencia es que en Los Ángeles gastaron como 50 mil dólares”, dijo Garza, quien además de dirigir el proyecto también se encargó de coordinar la construcción.

“Nuestro presupuesto era mucho más limitado, empezamos con 5 mil (dólares) y hoy, que está prácticamente terminado se fue a los 20 mil (dólares)”.

A unos cuantos días de empezar a funcionar, el municipio y el estado se sumaron al esfuerzo de la Iglesia Ancla, aunque desde un inicio pensaron en hacerse cargo de los gastos operativos; por un lado les han ofrecido el agua y la electricidad por cuenta del gobierno, incluso hay empresas que están dispuestas a donar los insumos, como un hotel local que ofreció regalarles toallas.

El resultado del trabajo es la caja de un tráiler que fue habilitada con tres regaderas con escusado y toallas, un bote de basura, que estarán al alcance de cualquiera que quiera usarlas.

No solo será la ducha, el proyecto es mucho más ambicioso, pues se trata de una propuesta integral y digna para la gente en situación de calle.

Es el baño, pero también la ropa, alimento, acceso a servicios médicos básicos y, si alguien acepta, el apoyo para iniciar un proceso de rehabilitación.

La Regadera funcionará inicialmente en las inmediaciones del Hospital General de Tijuana, a unos cuantos pasos de la canalización del Río, en donde duermen cientos de indigentes; aunque la intención es que en un futuro pueda instalarse en otros puntos.

Sandoval aseguró que usar el servicio no tiene ningún costo ni tampoco obliga a nadie a asistir a la iglesia, la intención es continuar con el trabajo social que desempeñan al entregar comida, ropa y servicios médicos en las colonias que más lo necesitan, en Tijuana.

Para contactar a la iglesia y pedir más información sobre el proyecto, visite: iglesiaancla.com.

Sarabia es periodista independiente.