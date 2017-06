La reacción en las redes sociales a la muerte del periodista Salvador Adame

A 15 días de la desaparición de #SalvadorAdame, familiares y periodistas protestan en #PGR, acusan falta de resultados de autoridades en #Michoacán. Exigen la aparición con vida del reportero. La protesta será llevada al #Senado y posteriormente a #SanLázaro. #NoAlSilencio

A post shared by Judith Flores (@compabrigada) on Jun 1, 2017 at 1:35pm PDT